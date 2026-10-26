10 участников ОПГ, торговавших незаконными сигаретами, осудили в Самаре

Советский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело 10 участников ОПГ, занимавшейся незаконной торговлей табачными изделиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.
Напомним, обвиняемые арендовали в областной столице склады и торговые павильоны, в которых с января по июнь 2024 г. хранили и продавали немаркированную табачную продукцию. Правоохранители изъяли у них более 138 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 17 млн рублей.
Суд назначил одному из участников группы полтора года лишения свободы в колонии строгого режима, а девятерым — штрафы от 400 до 600 тыс. рублей. Кроме того, у них конфисковали мобильники и автомобиль, который использовался при совершении преступлений.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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