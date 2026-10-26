10 участников ОПГ, торговавших незаконными сигаретами, осудили в Самаре

Советский районный суд Самары рассмотрел уголовное дело 10 участников ОПГ, занимавшейся незаконной торговлей табачными изделиями. Об этом сообщает региональная прокуратура.

Напомним, обвиняемые арендовали в областной столице склады и торговые павильоны, в которых с января по июнь 2024 г. хранили и продавали немаркированную табачную продукцию. Правоохранители изъяли у них более 138 тыс. пачек сигарет общей стоимостью более 17 млн рублей.

Суд назначил одному из участников группы полтора года лишения свободы в колонии строгого режима, а девятерым — штрафы от 400 до 600 тыс. рублей. Кроме того, у них конфисковали мобильники и автомобиль, который использовался при совершении преступлений.