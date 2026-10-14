Жительница Самарской области получила условный срок за обналичку субсидии на жилье

Сызранский городской суд вынес приговор 30-летней местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне 2025 г. она получила 1,38 млн руб. на покупку недвижимости по программе обеспечения жильем молодых семей. Позже выяснилось, что фактическая стоимость дома с участком в Шенталинском районе составляла всего 330 тыс. рублей. Чтобы скрыть реальную стоимость сделки, дом перепродавали по указанной в документах завышенной стоимости дважды: сначала соседке, ничего не знавшей о планируемых махинациях, за 990 тыс. руб., а потом уже обвиняемой - за выделенную государством сумму. Таким образом, ущерб составил 1,056 млн рублей.

Суд назначил женщине три года лишения свободы условно.