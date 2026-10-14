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Суды Происшествия

Жительница Самарской области получила условный срок за обналичку субсидии на жилье

СЫЗРАНЬ. 14 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Сызранский городской суд вынес приговор 30-летней местной жительнице, которую обвиняли в мошенничестве с социальными выплатами. Об этом сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

В июне 2025 г. она получила 1,38 млн руб. на покупку недвижимости по программе обеспечения жильем молодых семей. Позже выяснилось, что фактическая стоимость дома с участком в Шенталинском районе составляла всего 330 тыс. рублей. Чтобы скрыть реальную стоимость сделки, дом перепродавали по указанной в документах завышенной стоимости дважды: сначала соседке, ничего не знавшей о планируемых махинациях, за 990 тыс. руб., а потом уже обвиняемой - за выделенную государством сумму. Таким образом, ущерб составил 1,056 млн рублей.

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Владимир Lavrinenko 04 сентября 2026 04:49 В Самаре рассматривают дело о махинациях при подключении газа жене начальника БЭП

Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!

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Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru

Екатерина Юрьевна 28 августа 2026 09:15 В Самаре пересмотрят приговор следователю за фальсификацию дела

Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!

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