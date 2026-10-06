Сотрудница мобильного оператора оформила номер без ведома клиента

В Чапаевске суд вынес приговор сотруднице офиса продаж оператора мобильной связи. Женщину обвиняли в незаконном использовании персональных данных. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Чтобы выполнить план продаж, женщина без согласия оформила еще один номер на клиента, который ранее в тот же день обращался в офис оператора. О второй sim-карте мужчина узнал через месяц в приложении мобильного оператора.

В результате жительнице Чапаевска назначили штраф 90 тыс. руб. и на год запретили работать с персональными данными.