Кошкинский районный суд вынес приговор в отношении 71-летнего местного жителя, неоднократно попадавшегося за рулем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба суда.

Установлено, что пенсионер, подвергнутый административному наказанию за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 8 октября текущего года, в состоянии опьянения, в нарушение п.п. 2.1.1 и 2.7 ПДД РФ, управлял автомобилем ВАЗ-111130. На ул. Центральная с. Надеждино гражданин был задержан сотрудниками ГАИ, те установили у него внешние признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте либо в специализированном медицинском учреждении. Однако мужчина отказался.

В ходе рассмотрения уголовного дела задержанный свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.

При назначении наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание судом, учтены признание вины и раскаяние в содеянном, его возраст и состояние здоровья, наличие грамот и поощрений по бывшему месту работы и за спортивные достижения, участие в художественной самодеятельности, а также совершение впервые преступления небольшой тяжести, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.

Суд признал пенсионера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года и шести месяцев.

Оснований для применения положений главы 15.1 УК РФ судом не установлено, поскольку транспортное средство, использованное при совершении преступления, подсудимому не принадлежит.

Приговор в законную силу не вступил.