Кошкинский районный суд вынес приговор в отношении 71-летнего местного жителя, неоднократно попадавшегося за рулем в нетрезвом виде, сообщает пресс-служба суда.
Установлено, что пенсионер, подвергнутый административному наказанию за совершение правонарушения по ч. 1 ст. 12.26 КоАП РФ 8 октября текущего года, в состоянии опьянения, в нарушение п.п. 2.1.1 и 2.7 ПДД РФ, управлял автомобилем ВАЗ-111130. На ул. Центральная с. Надеждино гражданин был задержан сотрудниками ГАИ, те установили у него внешние признаки опьянения и предложили пройти освидетельствование на состояние опьянения на месте либо в специализированном медицинском учреждении. Однако мужчина отказался.
В ходе рассмотрения уголовного дела задержанный свою вину признал полностью, в содеянном раскаялся.
При назначении наказания в качестве обстоятельства, смягчающего наказание судом, учтены признание вины и раскаяние в содеянном, его возраст и состояние здоровья, наличие грамот и поощрений по бывшему месту работы и за спортивные достижения, участие в художественной самодеятельности, а также совершение впервые преступления небольшой тяжести, заявление ходатайства о рассмотрении дела в особом порядке. Обстоятельства, отягчающие наказание, судом не установлены.
Суд признал пенсионера виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 264.1 УК РФ, и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 210 тыс. руб. с лишением права заниматься деятельностью по управлению транспортными средствами сроком на два года и шести месяцев.
Оснований для применения положений главы 15.1 УК РФ судом не установлено, поскольку транспортное средство, использованное при совершении преступления, подсудимому не принадлежит.
Приговор в законную силу не вступил.
Последние комментарии
Прекрасная заказная статья. Авторы побойтесь бога, вы станете причастными к отъему наследства у молодой 21 -летней девушки, и с высокой вероятность поможете сломать ей жизнь . Идет борьба за очень крупное наследство, очень высокопоставленные люди не чураются использовать самые грязные методы. Закрыли в СИЗО и очерняют единственного человека, который серьезно встала на защиту Леи Арцукевич. Люди проснитесь! Произвол судебной и следственной системы в действии!
Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
Доброго дня! Если хотите рассказать подробности - можете связаться с автором по почте ksusianchik@list.ru
Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
Позор фирме Биотон