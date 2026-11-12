Парень из Самарской области под угрозами мошенников стал их курьером

Чапаевский городской суд Самарской области вынес приговор 20-летнему парню, которого обвиняли в мошенничестве.

В августе 2026 г. молодой человек согласился стать курьером мошенников, потому что неизвестные угрожали ему уголовной ответственностью за якобы утечку персональных данных. По их указаниям он забрал у 87-летней жительницы Чапаевска 550 тыс. рублей. Ранее ей позвонил якобы правоохранитель для проверки подлинности и предотвращения перевода средств на финансирование Украины. Звонивший убедил пенсионерку отдать деньги. В итоге парень передал деньги обманутой женщины неизвестному, оставив себе небольшое вознаграждение.

Суд назначил молодому человеку штраф 150 тыс. руб. в доход государства. А с учетом срока содержания под стражей наказание смягчили до 100 тыс. рублей.