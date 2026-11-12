Форум "Сделано в России": стали известны ключевые сессии деловой программы

В понедельник, 16 ноября, в Москве пройдет Международный экспортный форум "Сделано в России". Его организатором выступает Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ).

Форум откроет заседание комиссии Государственного Совета РФ по направлению "Международная кооперация и экспорт". В фокусе повестки заседания - перспективы реализации программы продвижения "Сделано в России", а также инфраструктуры поддержки экспорта в регионах, продукции фармацевтической и парфюмерно-косметической отраслей.

В этом году РЭЦ сделал ставку на практику - запланированы страновые бизнес-диалоги, вебинар для дистанционных участников, мероприятия молодежной повестки Школы экспорта РЭЦ и интерактивная выставка технологических решений.

"Сегодня экспорт требует знания процедур и умения быстро перестраиваться под меняющуюся конъюнктуру. Форум "Сделано в России" мы задумывали как площадку, где бизнес и власть могут обсудить конкретные шаги: какие ниши открываются, какие инструменты работают, где нужны дополнительные решения", - говорит генеральный директор Российского экспортного центра Вероника Никишина.

Деловая программа стартует с сессии "Кто будет экспортировать завтра? Новая экосистема формирования кадров и экспортных компетенций". Параллельно пройдет вебинар "Экспорт-2026: как читать новую реальность и зарабатывать на ней". На нем Аналитический центр РЭЦ совместно со Школой экспорта РЭЦ представит обзор реальных сдвигов в российском экспорте за 2021-2026 годы: какие товарные сегменты выросли, какие просели и почему. Отдельное внимание уделят стратегиям и инструментам, которые помогут бизнесу на глобальных рынках в 2027 году.

Страновой блок охватит несколько направлений. Запланированы бизнес-диалоги по рынкам MENA (Ближний Восток и Северная Африка), Китаю, АСЕАН с акцентом на Вьетнам и Индонезию, а также питч-практикум "Россия-Африка: взаимовыгодное партнерство, вызовы и поиск решений". Отдельные панельные дискуссии посвятят господдержке малого бизнеса и платформенным решениям для ВЭД. Для тех, кто хочет погрузиться в практику, организуют деловую игру "Креативный прорыв: экспортная лаборатория" с участием российских и иностранных студентов российских вузов.

На форуме будет работать интерактивная экспозиция технологических экспортных решений. Российские компании покажут разработки в медицине, робототехнике, промышленности и IT. Это возможность для иностранных партнеров увидеть потенциал отечественного бизнеса не на слайдах, а вживую.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом и поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Госуслуги ВЭД" ("Мой экспорт"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта РЭЦ.