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Экономика и бизнес

Число малых и средних ИТ-компаний в Самарской области выросло на 17% за год

САМАРА. 11 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области число малых и средних предприятий в сфере ИТ превысило 5,3 тысяч. За год количество таких компаний увеличилось на 17% или 800 субъектов МСП. Такая динамика позволила региону попасть в топ-10 субъектов России по приросту ИТ-компаний.

"Наша задача — обеспечить технологический суверенитет страны, и созданные в регионе программные продукты уже сегодня становятся сквозными технологиями для промышленности, АПК и других отраслей, — отметил заместитель председателя правительства Павел Финк. — Рост числа ИТ-компаний — это закономерный результат системной работы по созданию в регионе комфортной бизнес-среды. Мы регулярно работаем над совершенствованием инструментов господдержки, которые помогут таких проектам уверенно расти и развиваться".

Всего по России число малых и средних предприятий в сфере ИТ достигло почти 256 тысяч. За год количество таких компаний увеличилось на 15%, а за пять лет — почти в полтора раза.

Семь из десяти ИТ-компаний — а это 183 тысячи МСП — специализируются на разработке программного обеспечения. Согласно приказу Минэкономразвития России, эта деятельность относится к самостоятельной креативной индустрии. Ее ВДС составляет почти 3248 млрд рублей. У направления также есть большой потенциал для продвижения на рынки стран БРИКС, СНГ и Азиатско-Тихоокеанского региона. При этом программное обеспечение — не только продукт интеллектуальной деятельности, но и сквозная технология, которая способствует развитию всего сектора и смежных отраслей.

Еще 73 тысячи малых и средних компаний работают в сфере обработки данных, сопровождения порталов, консультационных и информационных услуг. Это одно из наиболее рентабельных направлений в секторе МСП: за последние пять лет годовой доход компаний вырос в 2,4 раза.

В ИТ-отрасли высока доля молодых предпринимателей. Более 40% ИП в этой сфере — люди младше 35 лет. Для сравнения: в целом по сектору малого и среднего предпринимательства их доля составляет 23%.

ИТ-компаниям доступны все меры поддержки, предусмотренные для сектора МСП. С начала года ими воспользовались более 55 тысяч организаций. К финансовым инструментам относятся налоговые льготы, в том числе региональные, льготное кредитование, федеральный инвестиционный вычет и другие. Среди нефинансовых мер — имущественная, консультационная и образовательная поддержка. Для компаний из реестра малых технологических компаний также действуют дополнительные программы льготного кредитования и грантового финансирования, упрощенные процедуры аккредитации и патентования.

Узнать о доступных мерах господдержки в Самарской области можно, обратившись в один из 11 центров "Мой бизнес". Региональный центр работает по адресу: Самара, Молодогвардейская, 211. Перечень мер господдержки доступен и на портале mybiz63.ru.

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