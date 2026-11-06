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Экономическая политика Экономика и бизнес

Высокие технологии станут главной темой форума "Сделано в России"

САМАРА. 6 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Ключевыми темами международного экспортного форума "Сделано в России" станут технологический экспорт, высокие технологии и современные решения. Именно высокотехнологичный трек будет определять содержание деловой программы: от продвижения российских разработок на зарубежные рынки до международной кооперации в сфере инноваций.

Организатор форума - Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ). Мероприятие состоится в Национальном центре "Россия" в Москве 16 ноября. Регистрация уже открыта по ссылке.

Программа форума 2026 г. будет сосредоточена на приоритетных направлениях внешнеэкономической деятельности. Центральное место займут вопросы технологического экспорта и продвижения высоких технологий. Участники обсудят, как российские компании могут масштабировать поставки наукоемкой продукции, интегрироваться в международные цепочки создания стоимости и находить партнеров для совместных инновационных проектов. Отдельно будут рассмотрены влияние геополитических изменений на международную торговлю, эволюция глобальных цепочек поставок и механизмы развития экспортного потенциала малого и среднего бизнеса. В фокусе мероприятия также окажутся финансирование внешнеэкономической деятельности и внедрение современных цифровых решений.

Важной частью форума вновь станут прямые деловые встречи между российскими экспортерами и зарубежными партнерами. В форуме 2026 г. примут участие представители федеральных и региональных органов власти, бизнес-сообщества, банков, центров поддержки экспорта, отраслевых ассоциаций и объединений, а также иностранные делегации, финансовые институты, торгово-логистические компании и ведущие отраслевые экспортеры. Форум станет площадкой для активного диалога и обмена опытом между всеми заинтересованными сторонами, подтвердив репутацию главного события года для предпринимателей, стремящихся масштабировать бизнес, выйти на экспорт и найти надежных партнеров.

В рамках форума РЭЦ организует в Национальном центре выставку "Сделано в России" (Made in Russia), где будут продемонстрированы лучшие технологические решения из российских регионов. Важной составляющей станет интерактивная зона с передовыми разработками отечественных экспортеров. Она покажет достижения российских технологических компаний. На выставке будут представлены решения в ключевых областях жизни человека и экономики страны: медицине, робототехнике, промышленности и ИТ. Так, высокотехнологичная повестка форума будет раскрыта не только в дискуссиях, но и в конкретных продуктах и проектах, готовых к выходу на международные рынки.

В 2025 г. в форуме приняли участие представители более чем сотни стран. На 18 мультиформатных мероприятиях выступили 140 ведущих спикеров, включая председателя правительства РФ Михаила Мишустина. Общее число деловых B2B-встреч превысило 500. Онлайн-трансляции форума набрали более 6,3 млн просмотров.

Российский экспортный центр (РЭЦ, Группа ВЭБ.РФ) является государственным институтом, который поддерживает несырьевой неэнергетический экспорт. Он предоставляет компаниям из различных отраслей как финансовую, так и нефинансовую помощь на всех этапах выхода на международные рынки, в том числе в рамках национального проекта "Международная кооперация и экспорт". Большинство услуг, предлагаемых Группой РЭЦ, доступны в онлайн-формате на цифровой платформе "Мой экспорт" ("Госуслуги ВЭД"). На РЭЦ возложены основные функции по обеспечению и реализации программы "Сделано в России". В состав Группы РЭЦ входят Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), РОСЭКСИМБАНК и Школа экспорта РЭЦ.

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