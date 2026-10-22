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Экономическая политика Экономика и бизнес

Самарская область до конца года разместит облигации на 23 млрд рублей

САМАРА. 22 ОКТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В этом году Самарская область планирует разместить облигации на 23 млрд рублей. Об этом министр финансов Самарской области Ольга Собещанская сообщила на заседании комитета губернской думы по законодательству, государственному строительству, этике и регламенту, прошедшем в четверг, 22 октября.

"У нас с вами запланировано на четвертый квартал размещение облигационных займов в размере 23 млрд рублей. Это ниже, чем мы планировали, на 7 млрд рублей", - рассказала министр, добавив, что рынок сейчас разогрет и получить хорошую ставку будет сложно. 

Книгу заявок, по ее словам, планируется открыть 17 ноября.

Согласно выписке из Государственной долговой книги Самарской области, на 1 октября госдолг региона составляет 61,65 млрд рублей (годом ранее - 49,95 млрд рублей). Из них 37,55 млрд приходится на кредиты из федерального бюджета, 15,1 млрд - на коммерческие кредиты, и 9 млрд - на облигации.

В обращении сейчас находится один выпуск облигаций Самарской области, который был размещен в 2025 году. Процентная ставка первого купона по нему была установлена в размере 15,1% годовых.

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