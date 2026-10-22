Самарская область до конца года разместит облигации на 23 млрд рублей

В этом году Самарская область планирует разместить облигации на 23 млрд рублей. Об этом министр финансов Самарской области Ольга Собещанская сообщила на заседании комитета губернской думы по законодательству, государственному строительству, этике и регламенту, прошедшем в четверг, 22 октября.
"У нас с вами запланировано на четвертый квартал размещение облигационных займов в размере 23 млрд рублей. Это ниже, чем мы планировали, на 7 млрд рублей", - рассказала министр, добавив, что рынок сейчас разогрет и получить хорошую ставку будет сложно.
Книгу заявок, по ее словам, планируется открыть 17 ноября.
Согласно выписке из Государственной долговой книги Самарской области, на 1 октября госдолг региона составляет 61,65 млрд рублей (годом ранее - 49,95 млрд рублей). Из них 37,55 млрд приходится на кредиты из федерального бюджета, 15,1 млрд - на коммерческие кредиты, и 9 млрд - на облигации.
В обращении сейчас находится один выпуск облигаций Самарской области, который был размещен в 2025 году. Процентная ставка первого купона по нему была установлена в размере 15,1% годовых.
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Канатная дорога в Рождествено не решает проблем, будет дорого и также будем зависеть от погоды, почему не воздушное метро, это намного актуальнее чем это метро в Южном городе. Канатная дорога в прошлом, в Нижнем Новгороде она не оправдывает себя. Город могу перепутать
Что-то никто не хочет комментировать((
Да, на Авито надейся, а самне плошай. А сами авитчики поработать не хотят по этим специальностям, ?
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Дорого яичко!