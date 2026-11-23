Самарская компания "Строд-Сервис" завершила обучение рабочей группы методикам бережливого производства, приняв участие в федеральном проекте "Производительность труда", реализуемом в рамках национального проекта "Эффективная и конкурентная экономика".

Основной вид деятельности ООО "Строд-Сервис" — производство готовых металлических изделий. Компания широко известна в регионе как производитель и поставщик решений для обустройства и обеспечения безопасности автомобильных дорог: дорожных знаков, барьерных ограждений, металлоконструкций, а также как подрядчик по нанесению разметки и монтажу светофоров.

Обучение методикам бережливого производства является важным этапом подготовки. Сотрудники получают инструменты, позволяющие по-новому организовать привычные процессы. Рабочая группа "Строд-Сервис" освоила картирование процессов, систему 5С, производственный анализ и методы выявления потерь. Эти знания станут основой следующего этапа — диагностики

"Бережливое производство — это не про то, чтобы заставить людей работать быстрее. Это про то, чтобы убрать лишнее с их пути. Когда сотрудник понимает, где теряется время и ресурсы, он сам начинает предлагать решения. Это и есть главный эффект обучения", — отмечают в Региональном центре компетенций.

Следующим шагом для "Строд-Сервис" станет диагностика. Эксперты Регионального центра компетенций в сфере производительности труда Самарской области (РЦК) помогут проанализировать текущие процессы, выявить узкие места и разработать план улучшений для пилотного участка.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев неоднократно подчеркивал, что повышение производительности труда — одна из ключевых задач развития реального сектора экономики. Рост эффективности на предприятиях ведет к увеличению заработных плат, наполнению бюджета и развитию социальной инфраструктуры.

В Самарской области уже более 240 предприятий внедряют бережливые технологии. Совокупный экономический эффект от участия в проекте превысил 4 млрд рублей. С начала 2026 г. инструментам бережливого производства в Самарской области обучено более 300 сотрудников предприятий — участников федерального проекта. Всего за время реализации проекта в регионе подготовлено более 1000 специалистов.

"Бережливые технологии помогают предприятию справиться с растущими объемами заказов и сделать производство более предсказуемым", — подчеркивает министр промышленности и торговли Самарской области Денис Гурков.