Арбитражный суд Самарской области удовлетворил иск регионального министерства имущественных отношений к ООО «Кнауф гипс Челябинск». Компанию обязали продать на торгах четыре земельных участках, расположенных около трассы Прибой - Троицкое в Безенчукском районе.

Как поясняли Волга Ньюс представители министерства имущественных отношений, причиной стало то, что доля иностранного юридического лица в уставном капитале "Кнауф гипс Челябинск" составляет 100%. По данным "Руспрофайл", собственником компании является немецкое ООО "Кнауф Интернациональ ГМБХ".

"Указанные участки относятся к землям сельскохозяйственного назначения. В соответствии с федеральным законодательством ими не могут владеть компании, в уставном капитале которых доля иностранных граждан, иностранных юридических лиц составляет более 50%, — только арендовать", — пояснили в министерстве.

Суд установил, что ответчик не произвел отчуждение земельных участков самостоятельно в соответствии с действующим законодательством. Поэтому компанию обязали реализовать их на торгах.