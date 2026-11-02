Креативный бизнес на сцене: мастерская театральных костюмов из Самарской области развивается при поддержке региона

В Самарской области продолжает развиваться креативный сектор. Одним из таких предприятий является "Костюмерная № 1" — творческое пространство, где создают сценические и театральные костюмы. Студия работает с ведущими театральными площадками региона: Самарский академический театр оперы и балета, драматический театр "Грань", также разрабатывают образы для массовых мероприятий.

По словам основательницы проекта Урсулы Берг, к созданию мастерской шли долго, важно было найти место в исторической части — рядом с главными театральными площадками города, не менее важным был облик самого здания — с большими панорамными окнами, чтобы у прохожих возник интерес и желание заглянуть внутрь.

"Мастерская превращается в культовое место, куда хотят прийти за компетенциями, получить эмоции, а не просто посмотреть на процесс, на костюмы. Это соприкосновение с творческим началом, с момента зарождения идеи до ее реализации — людям это интересно, — делится художник театрального костюма Урсула Берг. — Мы много работаем над макетами, наколкой будущего костюма, реставрацией, берем художественную обработку: роспись, росшив, декорирование. К нам часто приходят начинающие дизайнеры — это своеобразный обмен информацией и опытом".

В 2026 году Урсула Берг стала одним из получателей грантовой поддержки минэкономразвития Самарской области для представителей креативных индустрий. Средства в размере 750 тысяч рублей она потратила на закрытие аренды творческого пространства, а также на закупку оборудования: парогенераторов, портативных швейных машинок.

Сейчас художник занимается регистрацией бренда "Ursula Berg", для этого предприниматель обратилась в региональный центр "Мой бизнес", где воспользовалась комплексной услугой по регистрации товарного знака.

"Мы делимся своим авторством, своими наработками, но в то же время были не защищены. Поэтому было очень важно зафиксировать наш бренд и защитить нашу уникальность", — дополняет Урсула Берг.

Сегодня креативная сфера считается перспективным направлением развития экономики Самарской области. В регионе создан Центр креативных индустрий, формируется реестр предприятий, который открывает доступ к адресным мерам поддержки.

"Правительство поддерживает развитие креативных индустрий, рассматривая их как один из новых и стратегически важных направлений для развития экономики региона, — отметил зампредседателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Творческие предприниматели могут рассчитывать на широкий перечень мер господдержки. Это гранты на реализацию проектов, льготные займы ГФСО для приоритетных сфер, образовательные программы центра "Мой бизнес", помощь с продвижением и сбытом продукции".

Узнать все о действующих инструментах поддержки предприниматели могут по телефону горячей линии 8-800-300-63-63 и на едином портале mybiz63.ru. Поддержка предпринимателей осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".