16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года Новый формат поддержки: центр "Мой бизнес" представит работы местных художников В объективе - бизнес: предприниматели Самарской области приняли участие в бесплатной фотосессии Самарское правительство потребовало от "Кнауф" продать землю В Чебоксарах прошел смотр российской легкомоторной авиации

Государство и Бизнес Экономическая политика

Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года

САМАРА. 14 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 306
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Всего в Самарской области более 385 тысяч человек зарегистрировано в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Налоговый режим начал действовать в регионе с 2020 года, и с того момента зарегистрированный доход самозанятых составил свыше 197 млрд рублей, из которых более 32 млрд рублей - за первое полугодие текущего года.

"Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года самозанятые граждане выплатили более 8 млрд рублей налога, - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации инициатив и проектов. В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, по  получению мер поддержки и по возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход".

Преобладающими видами деятельности у самозанятых являются IТ-сфера, перевозка пассажиров и грузов, услуги по ремонту квартир, бьюти-сфера, а также информационные услуги.

Напомним, самозанятые - это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, в приложении "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями - 6%.

Получить статус самозанятого можно также в приложении "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал "Госуслуги".

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, инструменты по продвижению и др.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2