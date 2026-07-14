Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года

Всего в Самарской области более 385 тысяч человек зарегистрировано в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.
Налоговый режим начал действовать в регионе с 2020 года, и с того момента зарегистрированный доход самозанятых составил свыше 197 млрд рублей, из которых более 32 млрд рублей - за первое полугодие текущего года.
"Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года самозанятые граждане выплатили более 8 млрд рублей налога, - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации инициатив и проектов. В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, по получению мер поддержки и по возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход".
Преобладающими видами деятельности у самозанятых являются IТ-сфера, перевозка пассажиров и грузов, услуги по ремонту квартир, бьюти-сфера, а также информационные услуги.
Напомним, самозанятые - это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, в приложении "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями - 6%.
Получить статус самозанятого можно также в приложении "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал "Госуслуги".
Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, инструменты по продвижению и др.
Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.
Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?