Более 30 млрд рублей заработали самозанятые Самарской области с начала года

Всего в Самарской области более 385 тысяч человек зарегистрировано в качестве плательщиков налога на профессиональный доход.

Налоговый режим начал действовать в регионе с 2020 года, и с того момента зарегистрированный доход самозанятых составил свыше 197 млрд рублей, из которых более 32 млрд рублей - за первое полугодие текущего года.

"Вместе с ростом числа официально зарегистрированных самозанятых увеличивается их вклад в экономику региона. С 2020 года самозанятые граждане выплатили более 8 млрд рублей налога, - рассказал заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Очень важно поддерживать инициативных людей на старте, помогать им в реализации инициатив и проектов. В любом из центров "Мой бизнес" Самарской области начинающий предприниматель может проконсультироваться по вопросам регистрации, по получению мер поддержки и по возможностям, созданным в регионе для плательщиков налога на профессиональный доход".

Преобладающими видами деятельности у самозанятых являются IТ-сфера, перевозка пассажиров и грузов, услуги по ремонту квартир, бьюти-сфера, а также информационные услуги.

Напомним, самозанятые - это граждане, которые ведут свою предпринимательскую деятельность в легальном поле, без привлечения наемных работников. Самозанятые ведут свою бухгалтерию самостоятельно, в приложении "Мой налог". При расчете с физическими лицами налоговая ставка составляет 4%, при работе с организациями - 6%.

Получить статус самозанятого можно также в приложении "Мой налог", через уполномоченную кредитную организацию или через портал "Госуслуги".

Для этой категории предпринимателей действуют специальные инструменты поддержки: консультационные услуги, образовательные курсы, инструменты по продвижению и др.

Самозанятые могут стать резидентами коворкинга регионального центра "Мой бизнес" и получить рабочее место на льготных условиях, а также воспользоваться переговорными комнатами и залом для проведения образовательных мероприятий.

Меры поддержки бизнеса в регионе реализуются благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика". Воспользоваться инструментами господдержки можно, обратившись в один из центров "Мой бизнес" Самарской области. С полным перечнем мер господдержки можно ознакомиться на портале mybiz63.ru.