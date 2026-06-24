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Государство и Бизнес Экономическая политика

Поставлена точка в длительном споре о судьбе стадиона "Буревестник"

САМАРА. 24 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Кассационная инстанция подтвердила законность более раннего решения суда об истребовании из незаконного владения стадиона "Буревестник". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Фото: Александра Ламзина

Представители надзорного ведомства обращались в суд с заявлением о признании сделок купли-продажи объектов недвижимости недействительными и об истребовании имущества. Арбитражный суд Самарской области отказал. Апелляционная судебная инстанция согласилась с доводами прокуратуры. Сейчас с прокуратурой согласилась и следующая инстанция — кассационная. 

Напомним, в 2007 г. из-за отсутствия средств на содержание Федерация продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Новым собственником стало ООО "Волга-Инвест". В свою очередь, в 2008 г. компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. Впоследствии площадка перешла под контроль другой его компании — ООО "Квартал". В итоге стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.

У бизнесмена Шаповалова в последнее время забирали через суды и другое имущество. Например, решено вернуть земли в лесопарке "Дубки". Кроме того, бизнесмен лишается крупного участка в Саратове.
Стадион "Буревестник" был построен в 1930 г. и изначально именовался "стадионом краевого совета физкультуры". На протяжении десятилетий он оставался важной спортивной площадкой города. Здесь проходили: сдача норм ГТО; выступления городской футбольной сборной; первенство СССР по конькобежному спорту среди женщин; лично‑командные первенства Куйбышева и Поволжья по конькам; городские соревнования по теннису и легкой атлетике, в том числе с участием иностранных спортсменов.
Особую историческую значимость объекту придают события военного времени: в 1941 г. перед отправлявшимися на фронт частями РККА на стадионе выступали видные государственные и военные деятели — маршал К. Е. Ворошилов и председатель Президиума Верховного Совета СССР М. И. Калинин.

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