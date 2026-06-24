Поставлена точка в длительном споре о судьбе стадиона "Буревестник"

Кассационная инстанция подтвердила законность более раннего решения суда об истребовании из незаконного владения стадиона "Буревестник". Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

Представители надзорного ведомства обращались в суд с заявлением о признании сделок купли-продажи объектов недвижимости недействительными и об истребовании имущества. Арбитражный суд Самарской области отказал. Апелляционная судебная инстанция согласилась с доводами прокуратуры. Сейчас с прокуратурой согласилась и следующая инстанция — кассационная.

Напомним, в 2007 г. из-за отсутствия средств на содержание Федерация продала имущество спортивного комплекса со всеми зданиями и постройками. Новым собственником стало ООО "Волга-Инвест". В свою очередь, в 2008 г. компания продала объект фирме "Титул", а та — ООО "Форсаж", подконтрольному самарскому бизнесмену Алексею Шаповалову. Впоследствии площадка перешла под контроль другой его компании — ООО "Квартал". В итоге стадион снесли, а на его месте установили торговые киоски.