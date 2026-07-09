В объективе — бизнес: предприниматели Самарской области приняли участие в бесплатной фотосессии

Качественная презентация товара — это важная составляющая для развития и масштабирования бизнеса. Визуальный контент можно использовать при выходе на новые рынки, в том числе через маркетплейсы, для презентации товаров на собственном сайте и в социальных сетях.
Для продвижения продукции региональных производителей министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" регулярно проводят бесплатные фотодни для бизнеса.
"Качественные фотографии сегодня являются эффективным инструментом для привлечения новых клиентов, поэтому в центре "Мой бизнес" предпринимателям оказываются услуги по деловой фотосъёмке, — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Кроме того, предприниматели региона могут воспользоваться и другими услугами для продвижения своей продукции. Среди них: участие в региональных ярмарках, федеральных выставках, онлайн-витрине. Все услуги мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru".
Воспользоваться услугой бесплатной фотосъемки смогли субъекты МСП в самых разных направлениях: производство продуктов питания, создание сувенирной продукции, производство одежды, посуды, аксессуаров и др.
"Три года назад я сделала свой первый кокошник для знакомого дизайнера, фотографии получили большой отклик — так я и начала шить современные кокошники. Мне нравится украшать девушек, делать интересные аксессуары. Есть желание расти, расширять линейку. Я долго находилась в тени, не рассказывала о себе громко, но, вдохновившись, решила вплотную заняться наполнением соцсетей, и, надеюсь, качественные снимки мне в этом помогут", — поделилась создательница бренда "Княжна Коко" Елена Тюнина.
Каждый участник фотосессии получит готовые снимки от профессионального фотографа. Мера поддержки помогает не только сделать качественные кадры, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность.
"Мы производим настольные игры, они компактные и с простыми правилами. Продаем преимущественно на маркетплейсах. Так как наша сфера относится к развлечению, считаю, что контент доносит настрой, который получит игрок, и это очень важно. Как бы мы ни описывали игру, покупатель больше считывает визуал", — дополнил Алексей Егоров, основатель бренда "DOTTY".
Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.
Последние комментарии
Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.
Наглости хватает судиться.
Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .
Нашли когда искать!
бизнесмены об этом знают?