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Государство и Бизнес Экономическая политика

В объективе — бизнес: предприниматели Самарской области приняли участие в бесплатной фотосессии

САМАРА. 9 ИЮЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Качественная презентация товара — это важная составляющая для развития и масштабирования бизнеса. Визуальный контент можно использовать при выходе на новые рынки, в том числе через маркетплейсы, для презентации товаров на собственном сайте и в социальных сетях.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

Для продвижения продукции региональных производителей министерство экономического развития и инвестиций Самарской области и региональный центр "Мой бизнес" регулярно проводят бесплатные фотодни для бизнеса.

"Качественные фотографии сегодня являются эффективным инструментом для привлечения новых клиентов, поэтому в центре "Мой бизнес" предпринимателям оказываются услуги по деловой фотосъёмке, — прокомментировал заместитель председателя Правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — Кроме того, предприниматели региона могут воспользоваться и другими услугами для продвижения своей продукции. Среди них: участие в региональных ярмарках, федеральных выставках, онлайн-витрине. Все услуги мы аккумулируем на едином портале mybiz63.ru".

Воспользоваться услугой бесплатной фотосъемки смогли субъекты МСП в самых разных направлениях: производство продуктов питания, создание сувенирной продукции, производство одежды, посуды, аксессуаров и др.

"Три года назад я сделала свой первый кокошник для знакомого дизайнера, фотографии получили большой отклик — так я и начала шить современные кокошники. Мне нравится украшать девушек, делать интересные аксессуары. Есть желание расти, расширять линейку. Я долго находилась в тени, не рассказывала о себе громко, но, вдохновившись, решила вплотную заняться наполнением соцсетей, и, надеюсь, качественные снимки мне в этом помогут", — поделилась создательница бренда "Княжна Коко" Елена Тюнина.

Каждый участник фотосессии получит готовые снимки от профессионального фотографа. Мера поддержки помогает не только сделать качественные кадры, но и передать уникальность проекта, отразить преимущества и индивидуальность.

"Мы производим настольные игры, они компактные и с простыми правилами. Продаем преимущественно на маркетплейсах. Так как наша сфера относится к развлечению, считаю, что контент доносит настрой, который получит игрок, и это очень важно. Как бы мы ни описывали игру, покупатель больше считывает визуал", — дополнил Алексей Егоров, основатель бренда "DOTTY".

Мера поддержки реализуется благодаря нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика".

Узнать все о действующих инструментах поддержки начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

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