Самарские производители медицинских изделий и фармацевтики презентовали свою продукцию в Республике Беларусь

Делегация Самарской области в рамках международной выставки "Здравоохранение Беларуси-2026" в Минске провела деловую миссию. В составе бизнес-миссии, организованной при поддержке министерства экономического развития и инвестиций Самарской области и АО "Корпорация развития Самарской области", были представлены ведущие региональные предприятия сферы фармацевтики, медицинских изделий, спортивного питания и решений для здоровья.
Цель поездки — расширение экспортного потенциала самарских компаний, развитие промышленной кооперации и вывод продукции региона на внешние рынки. "Мы постоянно работаем над укреплением нашего партнерства с коллегами из Республики Беларусь. И, в первую очередь, это взаимодействие заключается в развитии промышленной кооперации, увеличении объемов экспорта продукции. Наши производители выпускают конкурентоспособные продукты, и нам есть, что предложить белорусским партнерам", — прокомментировал заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Белорусская сторона уже проявила высокий интерес к предложениям производителей: в первый день выставки состоялись переговоры с РУП "Белмедтехника", РУП "Белфармация", ООО "Искамед", "Санмун Фарма" и другими профильными организациями.
"Мы встретились с большим количеством предприятий, подписали ряд знаковых для нас соглашений, укрепили наши взаимоотношения с действующими белорусскими партнерами. Такие бизнес-миссии помогают нам продолжать уверенное развитие и открывать новые направления работы", — отметил основатель ООО "Самарский завода медицинских изделий Александр Леонов.
Возможности производителя фармацевтических капсул "Арсенал Атлета" были представлены министру здравоохранения Республики Беларусь Александру Ходжаеву. "В ходе бизнес-миссии мы посетили ряд фармацевтических предприятий Беларуси, обменялись опытом с коллегами и заключили ряд экспортных контрактов. Теперь ждем наших партнеров с ответным визитом в Самарскую область, чтобы продемонстрировать мощности завода и продолжить взаимовыгодное сотрудничество", — подчеркнул основатель ООО "Арсенал атлета" Юрий Кузнецов.
"Мы провели встречу с бизнес-сообществом Беларуси. Договорились о визитах на наши предприятия, о поставках пищевой продукции, продуктов здорового питания, а также о взаимодействии с ритейлом и предпринимательским сообществом. То есть не просто познакомились и обменялись контактами, а вышли на конкретные договорённости — поставки, кооперацию, ответные визиты и дальнейшую совместную работу", — подвела итоги работы председатель Общественного совета при Минэкономразвития региона Наталия Медведева.
