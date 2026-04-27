Более 175 тысяч услуг получили предприниматели и самозанятые в центре "Мой бизнес" Самарской области

Региональный центр "Мой бизнес" Самарской области отметил пятилетие с момента открытия. За это время учреждение стало ключевым элементом инфраструктуры поддержки предпринимательства в регионе, оказав более 175 тысяч услуг малому и среднему бизнесу, самозанятым и физическим лицам.

"Наша задача — помочь предпринимателям найти те решения, которые помогут им развиваться. За пять лет центр доказал свою эффективность, став ключевым звеном инфраструктуры поддержки малых и средних предприятий, деятельность регионального центра не раз отмечалась на федеральном уровне, — подчеркнул заместитель председателя правительства — министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. — От лица губернатора Вячеслава Федорищева и Правительства региона поздравляю команду "Мой бизнес" с пятилетием, и желаю новых успехов, а нашим предпринимателям — динамичного развития и перспективных идей".

Региональный центр "Мой бизнес" начал свою работу в 2021 году. За 5 лет работы Центр оказал поддержку более 65 тысячам субъектов МСП, помог заключить 560 экспортных контрактов на сумму 25,35 млрд рублей, а финансовая поддержка помогла бизнесу привлечь на развитие 18,6 млрд рублей.

За это время было проведено более 560 мероприятий, среди которых — семинары, мастер-классы, практические тренинги. Эти события стали площадкой для обмена опытом и поиска новых идей для развития, для живого общения предпринимателей.

Особое место занимают 14 крупных региональных форумов, которые собрали вместе ведущих экспертов, представителей власти и бизнеса. Форумы стали центром притяжения для тех, кто хочет быть в курсе актуальных тенденций, получить доступ к новым инструментам господдержки и наладить деловые связи.

Сегодня центр продолжает работу по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" и оказывает поддержку всем категориям бизнеса: как начинающим предпринимателям, так и устойчивым компаниям.

"Уже много лет работаем в тесной связке с центром "Мой бизнес", и за это время выработали много решений, которые позволили предпринимателям кратно вырастить свой бизнес, — отметила Наталия Медведева, руководитель бизнес-сообщества "Топ-менеджер, создающий будущее. Волга". — Буквально на днях, вместе с Минэкономразвития России на примере Самарской области анализировали практики взаимодействия предпринимателей и власти для дальнейшего тиражирования в регионах. Большая гордость, что наш регион выделяют, отмечают, и в этом большая заслуга центра "Мой бизнес".

В честь первого юбилея в Доме предпринимателя прошла насыщенная программа. Первая часть дня прошла в кругу предпринимателей — тех, ради кого и работает "Мой бизнес". Представители бизнеса из разных сфер — производственные предприятия, социальный бизнес, семейные компании, креативные индустрии, предприниматели из числа участников СВО — поделились своей личной историей и опытом взаимодействия с Центром.

Одними из первых свой бизнес при поддержке Центра начали развивать отец и сын Игорь и Константин Брусянцевы. Идея проекта — производство ореховых паст — родилась во время участия в акселераторе. По мере расширения производства необходимую поддержку продолжал оказывать центр "Мой бизнес".

"Отец занимается производством, и он генератор идей. А я отвечаю за маркетинг, логистику, найм сотрудников, — рассказывает Константин Брусянцев. — В Центре я получал безвозмездный грант, как молодой предприниматель, регулярно берем льготные займы — производственным компаниям важно расширять ассортимент, и нужны оборотные средства. За первым бизнесом родился второй — косметическое производство. Его мы тоже развиваем с поддержкой Центра — сертифицировали продукцию, развивали продажи на маркетплейсах".

Участниками второй части программы стали партнеры, амбассадоры, постоянные спикеры центра "Мой бизнес". Совместные проекты, мероприятия не только способствуют информированию предпринимательского сообщества, но и практическому обмену знаниями, что делает поддержку адресной и эффективной.

Узнать о действующих мерах поддержки бизнеса можно на сайте mybiz63.ru, а также по телефону горячей линии: 8 800 300-63-63. Региональный центр "Мой бизнес" работает по адресу г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211.