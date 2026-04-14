16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
В Самарской области число МСП в сфере проката товаров для спорта и отдыха выросло на 27% за год Самарская область завоевала 12 наград на одной из главных креативных премий страны Борьба за снос "виллы Качмазова" продолжится в кассационном суде Суд снял арест со стадиона "Буревестник" Суд объяснил, почему продажа стадиона "Буревестник" была незаконной

Государство и Бизнес Экономическая политика

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 144
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

В Самарской области количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортивного инвентаря и товаров для отдыха за год увеличилось на 27% и насчитывает 116 компаний. По численности МСП в этом сегменте губерния входит в ТОП-10 регионов России, занимая восьмую строчку.

Фото: предоставлено министерством экономразвития СО

"Увеличение числа малых и средних предприятий в сфере аренды товаров для спорта и отдыха указывает на рост востребованности таких услуг, а также на рост интереса жителей региона к активному образу жизни. Бизнес поддерживает этот тренд, оперативно реагируя на запрос и создавая новые предприятия, - отметил заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк. - Сегодня 3% от всех МСП страны в этой сфере работают именно в нашем регионе. Большую роль в развитии таких предприятий играет выстроенная система господдержки: работа региональных институтов, привлечение федеральных инструментов, постоянный диалог бизнеса и власти".

В целом по стране количество малых и средних предприятий в сфере аренды спортинвентаря и товаров для отдыха за последние три года увеличилось в 1,5 раза - с трех тысяч до почти 4,5 тысячи, приводит данные Корпорация МСП. Рост этого показателя в Самарской области за три года составил 61%.

Чаще всего бизнес в сфере проката товаров для спорта и отдыха открывают индивидуальные предприниматели - на долю ИП приходится девять из десяти зарегистрированных МСП в этой области. На долю ООО приходится порядка 10%, в таком формате работают в основном прокаты самокатов, альпинистского и горнолыжного снаряжения, а также лодочные станции.

Молодежный бизнес служит одним из драйверов сегмента - около 35% всего прокатного бизнеса ведут предприниматели в возрасте до 35 лет, притом что в среднем по России доля молодежи в МСП находится на уровне 23%.

Узнать все о действующих инструментах поддержки по нацпроекту "Эффективная и конкурентная экономика" начинающие и действующие предприниматели могут в центрах "Мой бизнес" Самарской области. Получить консультацию по вопросам, связанным с запуском и развитием своего дела, можно по телефону горячей линии 8-800-300-63-63. Полный перечень мер государственной поддержки, а также анонсы предстоящих событий публикуются на едином портале mybiz63.ru.

Гид потребителя

Последние комментарии

Виктор Точилин 10 июля 2024 12:18 Врио губернатора ограничил продажу алкоголя в Самарской области

Хорошая новость.Если на данном этапе нет возможности запретить продажу вообще,то ограничения позволят на переходный период улучшить преодоление этого наркотика и изгнать из общества.Любой наркотик,будь это алкоголь,табак или другое снадобье -это удар по семье,обществу и наносит колоссальный вред государству.ТНК приносит баснословную прибыль от продажи всех видов наркотиков.Поэтому,чтобы изжить из общества эту болезнь,необходимо в несколько этапов производить такие действия,так,чтобы индивид,общество осознанно само отказалось от вредных привычек.

Дмитрий Лакоценин 17 августа 2022 06:33 Владелец ресторанов KFC судится с областным минлесхозом

Наглости хватает судиться.

Дмитрий Игнатьев 26 апреля 2016 09:52 Налоговая взыскивает НДФЛ с директора ГК "Град", купившего на деньги компании валюту

Мужика понять можно, тема идеальная, заработать на квартирах и ещё раз на курсе валют за счёт дольщиков. В принципе, он ничего криминального не сделал. Он же вообще не присвоил же эти деньги! По-ходу проблемы сейчас даже и у олигархов стали. Некоторые по другому делают, чтобы как-то живую денежку получить. Например, можно заметить, что в самарских санаториях сейчас странные акции стали. Снижают на 20% стоимость путевок, если приходишь с "живыми" деньгами. Видимо, это связано с увеличением стоимости "обнала" (говорят до 10-12%), из за чего приходится за нал продавать путёвки ниже их рентабельности. Что дальше будет... .

Папа Римский 15 декабря 2014 09:27 Правительство региона будет искать инвестора для достройки высотки на пл. Урицкого

Нашли когда искать!

Thought Mind 01 сентября 2014 21:07 Самарская область вошла в топ-3 регионов с лучшими условиями для ведения бизнеса

бизнесмены об этом знают?

Фото на сайте

Открытие форума "Мой бизнес 63"

В Тольятти обсудили вопросы наращивания экспорта российской продукции

ЛУКОЙЛ подарил Самарской области еще один спортивный комплекс

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3