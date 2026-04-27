Оборудование и технологии из Самарской области представили на международной выставке MiningWorld Russia

В выставочном комплексе "Крокус Экспо" в Москве завершилась 30-я юбилейная международная выставка MiningWorld Russia 2026. Это ключевая профессиональная площадка для производителей, поставщиков и эксплуатантов оборудования и технологий для горнодобывающей отрасли. Свои решения здесь показали 515 компаний из 16 стран.
Самарская область стала единственным российским регионом, представившим на выставке коллективный стенд. Свои продукты и услуги здесь продвигали "Торгово-производственная компания "Брик", "Строммашина-Индустрия", "Средневолжская землеустроительная компания". Организатором участия предприятий стали минэкономразвития региона и центр "Мой бизнес".
Расширять возможности для сбыта продукции местных производителей - один из ключевых инструментов поддержки бизнеса, отмечал ранее губернатор Вячеслав Федорищев.
"Участие в отраслевых выставках предоставляет региональным компаниям возможность принять участие в насыщенной деловой программе, показать свою продукцию и услуги потенциальным клиентам и экспертам, обменяться опытом с коллегами и наладить новые деловые связи", - подчеркнул заместитель председателя правительства - министр экономического развития и инвестиций Самарской области Павел Финк.
Участники отметили насыщенную деловую программу. За время работы выставки прошло более 20 мероприятий, на которых выступили более чем 100 экспертов отрасли - представители госструктур, руководители крупнейших горнодобывающих компаний и поставщики оборудования, машин, разработчики технологий.
Экспозиция выставки представлена 12 тематическими разделами, охватывающими все этапы работ с твердыми полезными ископаемыми. Самарским компаниям была предоставлена уникальная возможность презентовать свою продукцию и услуги не только признанным лидерам рынка, но и открыть для себя перспективных новичков индустрии.
"Самарский завод "Строммашина" - постоянный посетитель выставки MiningWorld Russia. В этом году впервые участвуем в качестве экспонента в составе коллективной экспозиции Самарской области. Считаем, что это очень эффективная бизнес-площадка для прямого контакта производителей и поставщиков машин и оборудования со специалистами горнодобывающих предприятий и оптовых торговых компаний из различных регионов России. К нам на стенд приходит много клиентов, которые рассматривают наше оборудование, с которыми мы заключаем договоры, общаемся и получаем много новой информации", - отметил коммерческий директор ГК "Строммашина" Александр Замятин.
"MiningWorld Russia - это наиболее представительная по составу участников и посетителей международная выставка машин и оборудования для горнодобывающей промышленности в России. Под эгидой министерства экономического развития и инвестиций Самарской области у нас была уникальная возможность показать продукцию именно тем, кто принимает решения, от закупщиков и руководителей крупнейших горнодобывающих компаний до представителей госструктур. Для нас это были три дня встреч, эффективных переговоров и новых возможностей для развития бизнеса", - подчеркнул директор ООО "ТПК Брик" Игорь Петров.
Производители Самарской области могут принять участие в других отраслевых выставках на территории России. Уточнить подробности по предстоящим выставкам можно в региональном центре "Мой бизнес" по адресу: г. Самара, ул. Молодогвардейская, 211. Реализация мер поддержки бизнеса осуществляется по национальному проекту "Эффективная и конкурентная экономика".
Последние комментарии
