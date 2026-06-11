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Губернатор Власть и политика

Губернатор назначил нового министра градостроительной политики Самарской области

САМАРА. 11 ИЮНЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В четверг, 11 июня, губернатор Вячеслав Федорищев провел очередное заседание Градостроительного совета Самарской области, на котором обсуждались ключевые вопросы развития городской среды. В работе заседания приняли участие эксперты, представители профессиональных сообществ, застройщики и члены регионального правительства.

Фото: Иван Макеев, пресс-служба правительства Самарской области

Заседание началось с важного кадрового решения — глава региона назначил нового министра градостроительной политики Самарской области Екатерину Семенову, ранее она занимала пост главного архитектора региона.

Также в рамках заседания застройщики представили три проекта концепций комплексного развития территории жилой застройки в Самаре:

  • ООО "СЗ "Мармакс Партизанская" — проект в Железнодорожном районе на пересечении улиц Партизанская и Песчаная, реализуемый на территории нежилых объектов и не требующий переселения жителей, что позволяет сосредоточиться на преобразовании пространства;
  • ООО "СЗ "Волна" — жилой комплекс в Октябрьском районе на улице Кузбасской рядом с Северо-Восточной магистралью;
  • ООО "СК "Империя" — проект по жилой застройке в Промышленном районе на улицах Вольская, Воронежская, Свободы и Калинина.

Глава региона подчеркнул, что при строительстве важно не только высокое качество преобразования городского пространства, но и создание комфортных условий работы и возможностей для самих застройщиков.

"В Москве и Подмосковье развитие строительных проектов сопровождается целым рядом автоматизированных сервисов, предоставляющих застройщикам более 50 услуг для быстрого и удобного ведения дел. Я прошу создать подобную систему и у нас, чтобы в городе и регионах процесс сопровождения был систематизированным и прозрачным", — дал поручение губернатор.

После детальной дискуссии все три проекта были одобрены членами совета.

"Все проекты, представленные сегодня на заседании градсовета, прошли серьезную проработку на рабочих группах министерства. Мы с коллегами и экспертным сообществом смотрели буквально каждый пункт, линию и цифру проектов. Была проведена большая аналитическая работа. Обращали внимание на локации, на то, какие ограничения есть рядом, как будут благоустроены дворы, соблюдаются ли меры безопасности и нормы по обеспечению соцобъектами. По каждому проекту было проработано несколько вариантов", — доложила Екатерина Семенова.

Регулярное проведение заседаний Градсовета по пулу проектов — это ключевой механизм для отработки и внедрения лучших практик в масштабах всего города.

"Уважаемые коллеги, мы поддержали три масштабных проекта, и очень важно видеть, что институт градостроительного совета начал активно работать и развиваться. Это заслуга всей команды градостроительной политики нашего города. Но останавливаться на достигнутом нельзя. В нашем городе все еще есть территории, которые требуют системного и предметного подхода — этим необходимо заниматься в ближайшее время", — подчеркнул Вячеслав Федорищев.

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