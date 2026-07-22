По решению Вячеслава Федорищева тольяттинскую больницу № 5 оснастят новым рентген-аппаратом и еще одним ангиографом

В среду, 22 июля, губернатор Вячеслав Федорищев работал в Тольятти. Глава региона ознакомился с производством ООО "Завод стальных колес". Это один из крупнейших российских производителей штампованных дисков в России, ежегодно с конвейера сходит более 1,5 млн изделий.

Предметом обсуждения стали инвестиционные проекты. В частности, в 2022–2024 гг. здесь было модернизировано текущее производство колес для легковых автомобилей, а сейчас завод готовится к запуску нового перспективного проекта с высокой степенью автоматизации — производства колес для грузовых автомобилей и сельскохозяйственной техники. Соглашение о реализации данного инвестпроекта было подписано губернатором Вячеславом Федорищевым и заместителем директора ООО "Завод стальных колес" Семеном Шияновым 3 июня текущего года в рамках Петербургского международного экономического форума.

Глава региона оценил подготовку, обсудил с руководством предприятия график запуска, планируемые показатели, возможности сбыта продукции.

Общий объем инвестиций — более 1,5 млрд руб., из них 800 млн руб. предоставил Фонд развития промышленности. Сейчас линию оснащают необходимым оборудованием, пуск пробного производства намечен на конец 2026 г., выйти в серию планируется в III квартале 2027 года. Мощность — 500 тыс. колес в год. Проект обеспечит более 120 рабочих мест.

Также губернатор проинспектировал ход благоустройства Центральной площади г. о. Тольятти. Главным ее украшением станет светомузыкальный мультимедийный фонтан, высота отдельных струй будет достигать 20 метров. Рядом будет организован амфитеатр, на верхней его точке появится смотровая площадка. Будут обустроены зоны для прогулок и отдыха, проведено масштабное озеленение. В сквере Мухина, расположенном рядом, установят парковые качели, площадки для детей разных возрастов, остановочный павильон, торговые павильоны.

Работы начались в феврале текущего года, сейчас готовность составляет 50%. По итогам общения с подрядчиком Вячеслав Федорищев поручил нарастить количество рабочих на площадке (на данный момент их 39), чтобы ускорить темпы. Губернатор отметил, что этот объект — большая ответственность перед тольяттинцами. Он также рекомендовал депутату думы г. о. Тольятти Алексею Степанову усилить контроль за ходом работ — буквально в ежедневном режиме, чтобы все запланированное было выполнено в срок, с высоким качеством и оправдало ожидания жителей.

В Тольяттинской городской клинической больнице № 5 Вячеслав Федорищев ознакомился с работой приемно-диагностического отделения и ангиографической операционной, пообщался с медицинским персоналом, в том числе врачами, переехавшими в Тольятти по программе привлечения кадров — торакальным хирургом и его супругой, которая работает врачом акушером-гинекологом.

Как отметил министр здравоохранения Самарской области Андрей Орлов, эта больница — крупнейшая в регионе, в ее структуре большое количество центров, оказывающих высокотехнологичную медицинскую помощь. "Она у нас работает как второй региональный сосудистый центр, центр перинатальный межрайонный и также травматологический центр. Сюда в рамках санавиации эвакуируются пациенты, в том числе и из правобережья, из Шигонского, Сызранского районов", — пояснил он.

По словам главного врача ГБУЗ СО "Тольяттинская городская клиническая больница № 5" Олега Сакеева, за год в больнице проходят лечение порядка 60 тыс. пациентов, выполняются 35 тыс. операций, из них более 3 тысяч операций высокотехнологичных в рамках регионального сосудистого центра.

Посетив ангиографическую операционную и пообщавшись с врачами и руководством больницы, глава региона принял решение об оснащении медучреждения еще одним ангиографом. Это позволит повысить качество оказания медпомощи жителям и даст новые возможности в плане повышения квалификации кадров.

"Работая над национальным проектом "Продолжительная и активная жизнь", который реализуется в Самарской области, видел много по-настоящему прорывных решений, которые здесь с точки зрения технологичной помощи применяются. Очень большое количество наших жителей получает здесь медицинскую помощь. Олег Евгеньевич Сакеев, хоть недавно тут работает, очень много предпринял шагов, чтобы областное правительство, министерство здравоохранения увидели необходимость дополнительного оборудования. Мы сегодня это обсудили. В этом году поставим еще один рентген-аппарат, а в следующем году — еще один ангиограф. То есть здесь точно будет развитие", — сказал Вячеслав Федорищев.

Главврач выразил признательность главе региона: "Когда есть такой отклик, когда появляются такие планы, это очень важно и для меня как руководителя, и для работников нашего учреждения. Сейчас мы проводим порядка трех тысяч операций в рамках сосудистого центра. Когда появится еще аппарат, я думаю, что тысячи на полторы мы сможем делать больше".

Больница тесно сотрудничает с Самарским государственным медицинским университетом. По словам ректора СамГМУ Александра Колсанова, в учреждении представлены более 20 кафедр, в большинстве работают выпускники СамГМУ.

"Лечебное учреждение активно использует оборудование, которое мы производим. По поручению губернатора отработаем еще одну задачу — возможность расширения спектра производства новых медицинских изделий, в том числе для этого учреждения", — добавил он.