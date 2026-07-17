Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю Дня самарской символики

В пятницу, 17 июля, губернатор Вячеслав Федорищев обратился к жителям региона по случаю памятной даты - Дня самарской символики.
Глава региона напомнил, что эта дата, связанная с гербом, флагом и гимном Самарской области, напоминает о необходимости межнационального единства, веками скрепляющего наше общество, преемственности поколений, объединяет жителей региона в любви к своей малой родине, к ее истории и традициям.
"С самарской символикой, которая отличает наш регион от других субъектов РФ, наши герои защищают территориальную целостность и суверенитет страны на полях специальной военной операции, самоотверженно трудятся в тылу, добиваются успеха в самых разных сферах жизни — в промышленности, науке и образовании, здравоохранении, культуре и спорте", — подчеркнул он.
Вячеслав Федорищев добавил: герб, флаг и гимн олицетворяют поступательное движение региона в решении масштабных задач, которые на многие десятилетия вперед определят направление и динамику развития Самарской области, позволят повысить ее экономический и человеческий потенциал, уровень благосостояния людей.
"Уверен, уважая прошлое Самарского края, гордясь ратными и трудовыми достижениями наших предшественников, честно трудясь во имя будущего региона и всей России мы обязательно добьемся намеченных целей и сделаем наш герб, флаг и гимн символом успеха, развития и процветания родной земли. От всей души желаю вам, дорогие друзья, здоровья, семейного счастья, оптимизма и благополучия, радости и удовлетворения от каждого прожитого дня!" — заключил губернатор.
Последние комментарии
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Альтернативы метрополитену нет. Не придумали пока 🤷🏻♂️
А напомните пожалуйста, кто же его помпезно принимал на связи с президентом🤣
Ещё горячая точка это ЖК Фаворит, школа 124 которая в 50 метрах к данному ЖК не относится по решению бывшего мэра. Помимо этого Рядом с ЖК есть большая территория где необходимо сделать сквер,инициативной группой дома был разработан макет сквера, но наши попытки пройти на инициативу в администрации промышленного района уперлись в ограничения и непонимание со стороны людей принимающих решение.
Ничего не меняется,нет штаты сокращать ,а он чиновников по новой,плодит