Конфликт в мессенджере закончился штрафом: жительница Самары наказана за оскорбления приятельницы

Обращение местной жительницы, которая просила привлечь к ответственности приятельницу за оскорбительные высказывания рассмотрела прокуратура Советского района Самары, сообщает надзорное ведомство.
В ходе проверки установлено, что в одном из популярных мессенджеров женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направила знакомой сообщение с нецензурной бранью и выражениями, унижающими честь и достоинство.
Действия отправительницы квалифицированы по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ как оскорбление. Прокурором было возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрены в установленном порядке. По результатам разбирательства обидчица признана виновной и подвергнута административному штрафу в размере 3 тыс. рублей.
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Один раз русский парень смачно отстрелил двух хренов которые к нему лезли в Краснодаре один из которых или может двое из нетитульной нации! Я в данном случае желаю здоровья парню и смертной казни шерстяным
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Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
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