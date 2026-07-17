Конфликт в мессенджере закончился штрафом: жительница Самары наказана за оскорбления приятельницы

Обращение местной жительницы, которая просила привлечь к ответственности приятельницу за оскорбительные высказывания рассмотрела прокуратура Советского района Самары, сообщает надзорное ведомство.

В ходе проверки установлено, что в одном из популярных мессенджеров женщина, находясь в состоянии алкогольного опьянения, направила знакомой сообщение с нецензурной бранью и выражениями, унижающими честь и достоинство.

Действия отправительницы квалифицированы по ч. 1 ст. 5.61 КоАП РФ как оскорбление. Прокурором было возбуждено административное дело, материалы которого рассмотрены в установленном порядке. По результатам разбирательства обидчица признана виновной и подвергнута административному штрафу в размере 3 тыс. рублей.