Опасность ракетного удара: в Самарской области утром 17 июля включили сирены

В пятницу, 17 июля, в Самарской области объявлена ракетная опасность. Сообщение об этом в 6:59 появилось в канале губернатора Вячеслава Федорищева в МАХ.

"Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами. Не подходите к окнам. Если Вы находитесь на улице или в транспорте, направляйтесь в ближайшее укрытие или иное безопасное место. Тел. 112", - указывается в сообщении.

В регионе работают сирены с голосовым оповещением о ракетной опасности.