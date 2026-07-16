Самарского водителя привлекли к ответственности за перевозку людей вне салона автомобиля

Самарские полицейские привлекли к административной ответственности водителя автомобиля, грубо нарушившего ПДД, передает пресс-служба ГУ МВД по региону.

В ходе мониторинга Интернета полиция нашла видеозапись, на которой водитель Hyundai Solaris, двигаясь по ул. Челюскинцев, перевозил пассажиров вне салона автомобиля, что является грубым нарушением Правил дорожного движения.

В результате правоохранители установили личность нарушителя. Им оказался 24-летний самарец. В отношении мужчины составлены административные материалы по статьям "Перевозка людей вне кабины автомобиля", "Нарушение правил применения ремней безопасности".