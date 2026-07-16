ГТРК "Самара" продолжает летний сезон кинопоказов под открытым небом

16 июля в 18:20 в кинотеатре под открытым небом "Филин" состоится показ документального фильма "Человек Света" производства ГТРК "Самара".
Картина рассказывает о судьбе выдающегося русского художника Василия Поленова. Миллионам зрителей он известен как автор знаменитого "Московского дворика", однако главным делом своей жизни художник считал масштабное полотно "Христос и грешница", над которым работал почти два десятилетия. Автор фильма - шеф-редактор, ведущая и автор программ ГТРК "Самара" Вероника Тивикова.
Летние кинопоказы уже стали доброй традицией ГТРК "Самара". Каждый год телерадиокомпания представляет жителям региона и туристам лучшие документальные фильмы собственной "Золотой коллекции", позволяя увидеть на большом экране истории о людях, событиях и культурном наследии России.
"Показы наших фильмов в открытом кинотеатре на набережной, куда может прийти каждый, - это значительная часть коммуникационной стратегии компании, предполагающая встречу со зрителем, обмен впечатлениями, анализ проектов, созданных ГТРК "Самара". Совместный просмотр помогает сохранить интерес к отечественной истории, культуре и героям, о которых рассказывают наши фильмы. Но главное - это эмоции и чувства людей, которые наполняют нас вдохновением, обогащают новыми знаниями, дарят энергию для будущих свершений", - отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.
Летняя программа продолжится и в ближайшие недели. Зрителей ждут показы фильма "Коськина мать", рассказывающего о жизни цирковых артистов и уссурийских тигров, документальной ленты "Судьба одна на всех", уже получившей признание по всей стране, а также фильма "Полонез Огинского" - истории, объединившей Сызрань, Балаково и Санкт-Петербург через судьбы людей, музыку и память о блокадном Ленинграде.
Последние комментарии
Память народная, дорогого стоит!
Хорошее дело.
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Фильм очень понравился, масса эмоций, ощущения не передаваемые, музыка, звук, актеры, вся команда поработала отлично, такой фильм можно смотреть несколько раз!!! Уже совсем скоро будет мастер класс от режиссера этого фильма Сергея Мокрицкого 25,26 апреля, кого интересует вот ссылка http://mitta.ru/kinokursy/rezhissura/46-rabota-s-rezhisserom?utm_source=vninform&utm_medium=post-banner&utm_campaign=rabota-s-rezhisserom Присоединяйтесь!!
Ну разве чудак Сивиркин может сказать что то не приличное?