ГТРК "Самара" продолжает летний сезон кинопоказов под открытым небом

16 июля в 18:20 в кинотеатре под открытым небом "Филин" состоится показ документального фильма "Человек Света" производства ГТРК "Самара".

Картина рассказывает о судьбе выдающегося русского художника Василия Поленова. Миллионам зрителей он известен как автор знаменитого "Московского дворика", однако главным делом своей жизни художник считал масштабное полотно "Христос и грешница", над которым работал почти два десятилетия. Автор фильма - шеф-редактор, ведущая и автор программ ГТРК "Самара" Вероника Тивикова.

Летние кинопоказы уже стали доброй традицией ГТРК "Самара". Каждый год телерадиокомпания представляет жителям региона и туристам лучшие документальные фильмы собственной "Золотой коллекции", позволяя увидеть на большом экране истории о людях, событиях и культурном наследии России.

"Показы наших фильмов в открытом кинотеатре на набережной, куда может прийти каждый, - это значительная часть коммуникационной стратегии компании, предполагающая встречу со зрителем, обмен впечатлениями, анализ проектов, созданных ГТРК "Самара". Совместный просмотр помогает сохранить интерес к отечественной истории, культуре и героям, о которых рассказывают наши фильмы. Но главное - это эмоции и чувства людей, которые наполняют нас вдохновением, обогащают новыми знаниями, дарят энергию для будущих свершений", - отметила директор ГТРК "Самара" Елена Крылова.

Летняя программа продолжится и в ближайшие недели. Зрителей ждут показы фильма "Коськина мать", рассказывающего о жизни цирковых артистов и уссурийских тигров, документальной ленты "Судьба одна на всех", уже получившей признание по всей стране, а также фильма "Полонез Огинского" - истории, объединившей Сызрань, Балаково и Санкт-Петербург через судьбы людей, музыку и память о блокадном Ленинграде.