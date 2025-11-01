Веб-сериал "На краю" покажет реальные схемы кибермошенников

Стартует новый детективный веб-сериал "На краю", созданный при поддержке Федерального агентства по делам национальностей (ФАДН России). Проект, основанный на реальных уголовных и административных делах, призван сформировать у зрителей понимание современных угроз в цифровом пространстве и научить распознавать уловки злоумышленников.

Ключевая задача сериала — в увлекательной детективной форме показать реальные схемы, с помощью которых киберпреступники вовлекают пользователей в деструктивные практики. "На краю" наглядно демонстрирует риски необдуманных цифровых коммуникаций и раскрывает ценность ответственного поведения в интернете.

По сюжету главная героиня Аня, мечтающая расследовать преступления, получает шанс осуществить свою цель. Однако в киберпространстве ее ждут противники куда более опасные, чем литературные злодеи. Им чужды правила честной игры, а их методы становятся настоящим испытанием для начинающего следователя. Зрителям предстоит вместе с Аней погрузиться в расследование и шаг за шагом разобраться в механизмах работы цифровых мошенников.

Проект создан ООО "РВ" при поддержке ФАДН России и Автономной некоммерческой организации "Институт развития интернета" (АНО "ИРИ").

Первые серия детективного веб-сериала "На краю" уже доступны для просмотра.