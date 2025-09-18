16+
Кино Культура

Музей Рязанова запустит второй сезон киношколы "Больше, чем кино"

САМАРА. 18 СЕНТЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В следующем месяце музей Эльдара Рязанова запускает второй сезон киношколы "Больше, чем кино" (16+), которую курирует исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Фото: музей Эльдара Рязанова

Проект будет разделен на два блока. Первый семестр продлится до конца 2025 года, программа называется "Форма кино". 

Шесть занятий курса будут посвящены разным аспектам создания фильма: сценарий, монтаж, звук, операторская работа и другим. Участники познакомятся с основными элементами, из которых складывается кинематографический образ. Рассматривая форму кино с разных ракурсов (со стороны эстетики, технологии, социологии), они сформируют целостный взгляд на основные компоненты кино-образа. Освоение этого материала поможет глубже погрузиться в вопросы истории кино.

Второй семестр продлится с января до апреля 2026-го. 8 занятий программы "История кино" будут посвящены определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни "волны" от других.

"В отличие от первого сезона, ориентированного на анализ творчества отдельных режиссеров, новый этап киношколы позволит посмотреть на кино с иного ракурса. А именно, по окончанию участники проекта смогут систематизировать свои представления о кино с точки зрения его художественной формы и истории ее становления. Занятия будут полезны всем, кто хочет упорядочить свои знания о кино, расширить свои представления о том, что есть кино, и научиться понимать элементы языка, из которого складывается кино", — объясняет Олег Горяинов.

Киношкола "Больше, чем кино: форма и история" будет проходить в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) по субботам в 17:00. Периодичность — 2 встречи в месяц.

Первое занятие пройдет 4 октября в 17.00. Тема встречи — "Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной".

Стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

До 4 октября можно приобрести абонемент на 6 занятий программы "Форма кино" за 1800 рублей.

Вводное занятие

Чтобы смотреть кино, нужно этому учиться? Чтобы разбираться в кино, требуется знать, из чего оно сделано? Чтобы понимать кино, необходимо знать его историю? Или все намного проще, и кино желает, чтобы его просто смотрели? Но что тогда значит — просто смотреть кино? Доступен ли современному зрителю наивный взгляд?

Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, музей Эльдара Рязанова проведет вводное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". На ознакомительной встрече можно будет узнать о структуре курса, о форме проведения занятий и об основных героях предстоящих встреч. Олег Горяинов расскажет, как будут проходить встречи, какие темы будут обсуждаться, чем полученные знания будут полезны. В формате свободного диалога определятся вопросы, которые в дальнейшем станут предметом обсуждения на каждой встрече.

Вводное занятие пройдет 27 сентября (суббота) в 14.00. Вход свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.

