Музей Рязанова запустит второй сезон киношколы "Больше, чем кино"

В следующем месяце музей Эльдара Рязанова запускает второй сезон киношколы "Больше, чем кино" (16+), которую курирует исследователь теории и истории кино, старший научный сотрудник музея Олег Горяинов.

Проект будет разделен на два блока. Первый семестр продлится до конца 2025 года, программа называется "Форма кино".

Шесть занятий курса будут посвящены разным аспектам создания фильма: сценарий, монтаж, звук, операторская работа и другим. Участники познакомятся с основными элементами, из которых складывается кинематографический образ. Рассматривая форму кино с разных ракурсов (со стороны эстетики, технологии, социологии), они сформируют целостный взгляд на основные компоненты кино-образа. Освоение этого материала поможет глубже погрузиться в вопросы истории кино.

Второй семестр продлится с января до апреля 2026-го. 8 занятий программы "История кино" будут посвящены определенной эпохе и кино-традиции, которые стали важными вехами в истории мирового кинематографа. Предложенный материал позволит ориентироваться в важных датах, разбираться в традициях кино, отличать одни "волны" от других.

"В отличие от первого сезона, ориентированного на анализ творчества отдельных режиссеров, новый этап киношколы позволит посмотреть на кино с иного ракурса. А именно, по окончанию участники проекта смогут систематизировать свои представления о кино с точки зрения его художественной формы и истории ее становления. Занятия будут полезны всем, кто хочет упорядочить свои знания о кино, расширить свои представления о том, что есть кино, и научиться понимать элементы языка, из которого складывается кино", — объясняет Олег Горяинов.

Киношкола "Больше, чем кино: форма и история" будет проходить в музее Эльдара Рязанова (ул. Фрунзе, 120) по субботам в 17:00. Периодичность — 2 встречи в месяц.

Первое занятие пройдет 4 октября в 17.00. Тема встречи — "Почему кино это (не) искусство? Форма кино против формы художественной".

Стоимость одного занятия составит 400 рублей (взрослый) и 300 рублей (льготный). В льготную категорию входят школьники, студенты и люди пенсионного возраста.

До 4 октября можно приобрести абонемент на 6 занятий программы "Форма кино" за 1800 рублей.

Вводное занятие

Чтобы смотреть кино, нужно этому учиться? Чтобы разбираться в кино, требуется знать, из чего оно сделано? Чтобы понимать кино, необходимо знать его историю? Или все намного проще, и кино желает, чтобы его просто смотрели? Но что тогда значит — просто смотреть кино? Доступен ли современному зрителю наивный взгляд?

Чтобы ответить на эти и подобные вопросы, музей Эльдара Рязанова проведет вводное занятие киношколы "Больше, чем кино: форма и история". На ознакомительной встрече можно будет узнать о структуре курса, о форме проведения занятий и об основных героях предстоящих встреч. Олег Горяинов расскажет, как будут проходить встречи, какие темы будут обсуждаться, чем полученные знания будут полезны. В формате свободного диалога определятся вопросы, которые в дальнейшем станут предметом обсуждения на каждой встрече.

Вводное занятие пройдет 27 сентября (суббота) в 14.00. Вход свободный (бесплатно), предварительная запись не требуется.