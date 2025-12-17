В Самарской области разработано шесть региональных чат-ботов в МАХ

Министерство цифрового развития и связи Самарской области с октября 2025 г. создало шесть собственных сервисов, интегрированных в национальный месседжер МАХ.
"MAX выбирают все большее число жителей Самарской области, как современный месседжер и надежную платформу, позволяющую использовать государственные сервисы практически в режиме онлайн. В октябре мы начали перенос сервисов на новую платформу и сегодня уже шесть региональных чат-ботов доступно в Самарской области. Выбирая темы для создания ботов, мы ориентируемся на наиболее частые запросы наших жителей", — рассказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.
Первым был создан чат-бот "Госуслуги Самарской области", который предназначен для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам: https://max.ru/gosuslugi_samregion_bot.
Второй чат-бот "Самара — работа для СВОих" https://max.ru/trud_svo_samregion_bot предназначен для информирования ветеранов и участников специальной военной операции по вопросам трудоустройства, поиска центров занятости, получения бесплатного дополнительного образования и проведения патриотических мероприятий.
Чат-бот "Карта жителя Самарской области" https://max.ru/card_samregion_bot позволяет гражданам подробно узнать о проекте "Карта жителя Самарской области" и о том, как стать его участником.
"СТОП наркотики" https://max.ru/stop_drugs_samregion_bot — сервис информирования о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Любой пользователь МАХ может анонимно отправить фото правонарушения, свидетелем которого он стал и привлечь к нему внимание правоохранителей.
"Навигатор поддержки студентов" https://max.ru/student_help_samregion_bot — помощник по поиску стипендий, премий и иных мер социальной поддержки для студентов и молодых ученых в Самарской области.
Бот "МФЦ Самарской области" https://max.ru/mfc_samregion_max_bot позволяет узнать статус обращения в МФЦ, получить информацию об адресах и графиках работы центров, записаться на прием онлайн или отменить посещение приема.
17 декабря в национальном мессенджере МАХ зафиксирована цифра в 75 млн абонентов, а среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений и совершили более 2 миллиардов звонков.
Последние комментарии
"... в действующем тарифе огромная составляющая это сам регоператор", - эксперт (https://volga.news/article/715095.html).
Путин то что тебе впаривают может это всё таки технологии почти 60 летней давности??? Смотри википедию. Авиационные двигатели СССР и постсоветских стран — Википедия НК-25 (изделие «Е») — Турбореактивный двигатель двухконтурный, трёхкаскадный, с форсажной камерой (ТРДДФ), разработанный на Куйбышевском моторном заводе под руководством Н. Д. Кузнецова. Тяга двигателя на взлётном режиме на земле — 25000 кгс. Наряду с НК-32 долгое время являлся одним из самых мощных авиационных двигателей в мире. Разработка началась в 1971 году. Серийное производство с 1977 года. На базе НК-25 созданы двигатель НК-32 тяжёлого ракетоносца Ту-160, двигатель НК-36СТ газоперекачивающего агрегата, двигатель НК-37 газотурбинной электростанции, двигатель НК-361 газотурбовоза
мажоров на самообеспечение. они так и будут глумиться, о чем он с ними может говорить, у него зп как у них чаевые в рестике.
Не приостанавливать, а ноги целовать таким застройщикам надо. Транспортный коллапс от застройки отдаленных районов. А здесь на авто вообще внимания обращать не надо. Ограничили выезд и въезд по одной полосе и пусть вон на метро выезжают и другого транспорта полно. Кто и где в Сити на машинах ездит!! Магистраль центральная ещё в перспективе будет. А вот в отдалённых районах высотная застройка как раз создаёт перегрузку на инфраструктуру. Люди от туда через весь город на машинах ездить будут. И никакая велоиныраструктура не нужна абсолютно. Китай избавился от велосипедов и назад не собирается. Не нужно европейскии утопии насаживать. Нам энергоносители ни у кого покупать не надо, мы независимы от их поставок. Вы не только Самару, весь регион своими приостановками останавливаете. Итак народ уже повалил и бизнес тоже. Хватит всё приостанавливать! Продвигать, проталкивать, раскручивать надо. Особенно знаковые проекты.
Вы издеваетесь? Да сколько можно уже плодить фанерные ставки? Никогда такого количества ставок не было в Самарской области.