В Самарской области разработано шесть региональных чат-ботов в МАХ

Министерство цифрового развития и связи Самарской области с октября 2025 г. создало шесть собственных сервисов, интегрированных в национальный месседжер МАХ.

"MAX выбирают все большее число жителей Самарской области, как современный месседжер и надежную платформу, позволяющую использовать государственные сервисы практически в режиме онлайн. В октябре мы начали перенос сервисов на новую платформу и сегодня уже шесть региональных чат-ботов доступно в Самарской области. Выбирая темы для создания ботов, мы ориентируемся на наиболее частые запросы наших жителей", — рассказал врио министра цифрового развития и связи Самарской области Павел Гокин.

Первым был создан чат-бот "Госуслуги Самарской области", который предназначен для информирования граждан по наиболее актуальным вопросам: https://max.ru/gosuslugi_samregion_bot.

Второй чат-бот "Самара — работа для СВОих" https://max.ru/trud_svo_samregion_bot предназначен для информирования ветеранов и участников специальной военной операции по вопросам трудоустройства, поиска центров занятости, получения бесплатного дополнительного образования и проведения патриотических мероприятий.

Чат-бот "Карта жителя Самарской области" https://max.ru/card_samregion_bot позволяет гражданам подробно узнать о проекте "Карта жителя Самарской области" и о том, как стать его участником.

"СТОП наркотики" https://max.ru/stop_drugs_samregion_bot — сервис информирования о правонарушениях в сфере незаконного оборота наркотических средств, психотропных веществ и прекурсоров. Любой пользователь МАХ может анонимно отправить фото правонарушения, свидетелем которого он стал и привлечь к нему внимание правоохранителей.

"Навигатор поддержки студентов" https://max.ru/student_help_samregion_bot — помощник по поиску стипендий, премий и иных мер социальной поддержки для студентов и молодых ученых в Самарской области.

Бот "МФЦ Самарской области" https://max.ru/mfc_samregion_max_bot позволяет узнать статус обращения в МФЦ, получить информацию об адресах и графиках работы центров, записаться на прием онлайн или отменить посещение приема.

17 декабря в национальном мессенджере МАХ зафиксирована цифра в 75 млн абонентов, а среднесуточная аудитория национального мессенджера в декабре достигла 45 миллионов человек. С момента запуска мессенджера пользователи отправили более 6,5 миллиарда сообщений и совершили более 2 миллиардов звонков.