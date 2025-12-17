НОВИКОМ организовал первый выпуск ЦФА для Росагролизинга

НОВИКОМ (входит в холдинг "РТ-Финанс" — центр компетенций финансовых услуг Госкорпорации Ростех) выступил организатором дебютного выпуска цифровых финансовых активов (ЦФА) АО "Росагролизинг" (RAL-01). Объем выпуска составил 1 млрд рублей, а срок обращения — 9 месяцев. Размещение прошло на платформе АО АКБ "ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК" (входит в холдинг "РТ-Финанс").

Ставка процентного дохода была определена на уровне ключевой ставки Банка России плюс 1,86% годовых. Размещением ЦФА предусмотрено 9 процентных периодов по 30 календарных дней каждый. Дата погашения установлена 28 августа 2026 года.

Выпуск ЦФА стал дебютным для АО "Росагролизинг" — абсолютного лидера среди российских компаний, занимающихся лизингом в сфере сельского хозяйства. Деятельность организации нацелена на повышение технической оснащенности предприятий агропромышленного комплекса и доступности для аграриев передовых технологий сельхозпроизводства.

"Выпуск цифровых финансовых активов открывает новые возможности для поддержки аграриев и развития отрасли. Росагролизинг продолжает расширять линейку современных финансовых продуктов, соответствующих требованиям времени", — подчеркнул генеральный директор АО "Росагролизинг" Павел Косов.

Взаимодействие банка с компанией "Росагролизинг" активно развивается с 2021 года. НОВИКОМ успешно кредитует и размещает средства партнера на депозиты: в 2025 году объем размещений превысил 95 млрд рублей. Организация выпуска ЦФА является логическим продолжением сотрудничества. Привлеченное финансирование будет способствовать обеспечению современной техникой агрохолдингов и фермерских хозяйств в стране.

"Цифровые финансовые активы становятся важным элементом современной финансовой инфраструктуры, расширяя возможности привлечения инвестиций. НОВИКОМ уже зарекомендовал себя как успешный организатор сделок с ЦФА в интересах ключевых компаний реального сектора экономики. Выпуск для компании "Росагролизинг" — важный шаг в развитии инструментов финансирования агропромышленного комплекса. Мы высоко ценим доверие партнера и уверены, что сотрудничество позволит повысить техническую оснащенность российских аграриев", — сказала Председатель Правления НОВИКОМа Елена Георгиева.