В ВТБ раскрыли, почему после Нового года рубль будет двигаться к 100 за доллар

Банк ВТБ прогнозирует постепенное ослабление рубля в 2026 году. В базовом сценарии аналитиков ВТБ Мои Инвестиции курс доллара к концу следующего года составит около 100 рублей, а юаня — 13,9 рубля. Основными драйверами понижения курса станут снижение цен на российскую нефть и сокращение объемов валютных продаж со стороны ЦБ/Минфина, следует из стратегии ВТБ Мои Инвестиции на 2026 год.

Фото: предоставлено пресс-службой ВТБ