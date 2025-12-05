16+
Банки Финансы

ПСБ запустил акцию "Кешбэк за пенсию" к новогодним праздникам

САМАРА. 5 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
ПСБ запустил акцию "Кешбэк за пенсию"* для граждан, получающих пенсионные выплаты из Социального фонда России (СФР).

В рамках акции банк разово начислит кешбэк 10% от суммы первой выплаты из СФР. Максимальная сумма кешбэка составляет 3 300 приветственных баллов, которые будут зачислены на бонусный счет. Клиент может перевести баллы в рубли по курсу 1 балл = 1 рубль и пользоваться полученной суммой по своему усмотрению. Возможность получить приветственный кешбэк доступна всем, кто начал обслуживаться в ПСБ с 1 декабря 2025 года, откроет вклад на любую сумму и получит первую выплату из СФР на карту банка до 31 декабря 2026 года.

Граждане, которые стали клиентами ПСБ до 1 декабря, и переведут пенсионные выплаты на любую карту банка в период действия акции, смогут в течение трех месяцев с момента первого зачисления пенсии получать повышенный процент на остаток по карте.

Также для всех клиентов, получающих пенсию на карты ПСБ из Социального фонда России, действует надбавка 1 п. п. к ставке по вкладу "Мой доход".

"Люди старшего поколения более осмотрительны в выборе услуг, которыми они пользуются в повседневной жизни, в том числе финансовых сервисов для получения пенсии. Наша задача — создать условия, чтобы клиентам было выгодно и удобно с банком. В преддверии Нового года люди готовятся к встрече праздника, покупают подарки, планируют новогодние поездки. Мы решили поощрить клиентов старшего поколения, предложив им привлекательные бонусы при переводе пенсии, что позволит получить дополнительный доход и порадовать своих близких приятными новогодними подарками", — отметил Александр Грабарев, начальник управления развития социальных сегментов, продуктов и платформ ПСБ.

Акция действует до 31 декабря 2026 года.

* Акции действуют с 01.12.2025 г. до 31.12.2026 г. Подробнее об акциях — на https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/perevod-pensii-cashback и https://www.psbank.ru/personal/cards/offers/pensiya-procenty-na-ostatok, по телефону 8-800-333-03-03 (круглосуточно, звонок по России бесплатный) или в офисах банка. Информация актуальна на дату публикации. ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия № 3251, выдана Банком России 1 апреля 2025 г.

Реклама. psbank.ru

2VSb5xuMsAq

ПАО "Банк ПСБ". Универсальная лицензия Банка России №3251 от 1 апреля 2025 года.

ИНН 7744000912

