В Самаре прошли военно-спортивные состязания и гражданско-патриотические игры

Самара одержала победу во всероссийском онлайн-голосовании и получила статус юнармейской столицы на 2026 год. Весь год в регионе будут проходить различные состязания и творческие конкурсы для юнармейцев. Одним из первых значимых мероприятий стал "Зимний рейд — 2026" для юнармейских отрядов и военно-патриотических объединений региона.

Фото: Центр патриотического воспитания молодежи Самарской области

"Развитие беспилотных технологий и подготовка высококвалифицированных кадров в нашей области — это стратегический вектор, обеспечивающий лидерство региона в научно-технических инновациях. Наши образовательные программы готовят будущих инженеров, способных создавать передовые системы, а мероприятия формируют крепкий дух патриотизма и ответственности среди подрастающего поколения", — отметил врио министра науки и высшего образования Самарской области Марк Шлеенков.

Первый день соревнований включал несколько этапов. Команды демонстрировали свои знания в тестировании, управляли дронами на этапе "Разведка с применением БАС", сдавали нормативы по физической подготовке и штурмовали туристскую полосу препятствий. Завершился день мастер-классом по разборке и сборке автомата АК-12 и пистолета Макарова.

В рамках "Зимнего рейда" также прошла гражданско-патриотическая игра "Россия — моя страна". Мероприятие организовано кафедрой биологии, экологии и методики обучения Самарского государственного социально-педагогического университета (СГСПУ) при поддержке Совета молодых ученых и специалистов Самарской области.

В игре приняли участие 20 команд из военно-патриотических объединений, кадетских корпусов и юнармейских отрядов Самарской области, что составило более 80 участников. Игра стала важным шагом в воспитании чувства патриотизма и гордости за страну у молодого поколения. Участники узнали больше о богатой истории, культуре и географии России.

В завершение мероприятия участники написали письма бойцам СВО и оформили их в виде фронтовых треугольников, выразив поддержку и уважение к защитникам Родины.

В августе 2026 года, объявленном Годом единства народов России, для 200 участников военно-патриотического детско-юношеского движения планируется проведение очередного этапа сборов.

Напомним, что в Самарской области уделяется особое внимание развитию отрасли беспилотия. Разработано 15 программ высшего образования и планируется создать ещё 17 специализированных образовательных пространств. Пять из этих пространств будут располагаться в Передовой инженерной школе "ГибридТех", созданной на базе ТГУ, а также в технопарке университета. В учебном процессе по основным и дополнительным программам будут использоваться интерактивные методы, игровые форматы, симуляторы и технологии виртуальной реальности. С 1 сентября 2025 года начался первый набор студентов на профиль "Проектирование и эксплуатация беспилотных летательных аппаратов".

В Самаре прошел молодежный форум "Мой выбор – семья!"

Финал конкурса молодежных медиацентров

Открылся Молодежный форум Приволжского федерального округа "иВолга"

