Приставы помогли пострадавшей в ДТП девушке получить компенсацию морального вреда

Судебные приставы Тольятти помогли пострадавшей в ДТП пассажирке получить компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

Самарец, не имея водительского удостоверения, двигался по городу с превышением разрешенной на данном участке дороги скорости. Нарушив ПДД, он допустил столкновение автомобиля с дорожным ограждением. В результате происшествия здоровью находящейся в тот момент на пассажирском сидении девушки был причинен тяжкий вред.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил молодого человека к трем годам принудительных работ и обязал выплатить пострадавшей 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

В рамках исполнительного производства судебные приставы Комсомольского района Тольятти уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения решения суда. Несмотря на это, виновник ДТП не погасил задолженность в добровольный срок.

Сотрудниками Службы в отношении молодого человека были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его банковских счетах денежные средства и получаемый им доход. Также его ограничили в праве выезда за пределы страны, а в отношении имеющегося у него имущества вынесли постановление о запрете на регистрационные действия.

В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме. Компенсация морального вреда перечислена пострадавшей стороне.