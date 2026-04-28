16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Общество

Приставы помогли пострадавшей в ДТП девушке получить компенсацию морального вреда

САМАРА. 28 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 282
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

Судебные приставы Тольятти помогли пострадавшей в ДТП пассажирке получить компенсацию морального вреда, сообщает пресс-служба ГУФССП по Самарской области.

Самарец, не имея водительского удостоверения, двигался по городу с превышением разрешенной на данном участке дороги скорости. Нарушив ПДД, он допустил столкновение автомобиля с дорожным ограждением. В результате происшествия здоровью находящейся в тот момент на пассажирском сидении девушки был причинен тяжкий вред.

Учитывая обстоятельства дела, суд приговорил молодого человека к трем годам принудительных работ и обязал выплатить пострадавшей 400 тыс. руб. в качестве компенсации морального вреда.

В рамках исполнительного производства судебные приставы Комсомольского района Тольятти уведомили должника о возбуждении исполнительного производства и предупредили о возможных принудительных мерах за уклонение от исполнения решения суда. Несмотря на это, виновник ДТП не погасил  задолженность в добровольный срок.

Сотрудниками Службы в отношении молодого человека были вынесены постановления об обращении взыскания на находящиеся на его банковских счетах денежные средства и получаемый им доход. Также его ограничили в праве выезда за пределы страны, а в отношении имеющегося у него имущества вынесли постановление о запрете на регистрационные действия.

В результате принятых мер задолженность взыскана в полном объеме. Компенсация морального вреда перечислена пострадавшей стороне. 

Гид потребителя

Последние комментарии

Фото на сайте

Сброс воды на ГЭС: показываем фото "жигулевского водопада"

Большая вода пришла в Самару: половодье на набережной

"Лечат" трамваи и троллейбусы: показываем изнанку депо на Фадеева

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 1 2 3