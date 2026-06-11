Самарская и Нижегородская области договорились о совместном развитии внутреннего туризма

На международном туристическом форуме "Путешествуй!" состоялась церемония подписания соглашения между министерством туризма Самарской области и министерством туризма и промыслов Нижегородской области.

Документ направлен на укрепление межрегионального взаимодействия и развитие внутреннего туризма. Ключевыми задачами являются продвижение совместных турпродуктов, содействие установлению деловых контактов между туроператорскими компаниями и оказание взаимной поддержки при реализации проектов по развитию внутреннего туризма.

Кроме того, министерства договорились об обмене передовым опытом.

"Подписанное соглашение — подтверждение наших крепких партнерских отношений, и оно позволит усилить продвижение туристических возможностей Самарской области, в том числе на территории Нижегородской области. Между нами уже заключена договоренность о размещении мобильного туристского информационного центра Самарской области в Нижнем Новгороде в июне текущего года, а также об организации информационного тура для презентации нашего региона местным туроператорам", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.

Важным аспектом партнерства станет работа, направленная на повышение транспортной доступности, включая развитие прямого авиасообщения между городами двух субъектов Российской Федерации.