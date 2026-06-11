Самарская и Нижегородская области договорились о совместном развитии внутреннего туризма

На международном туристическом форуме "Путешествуй!" состоялась церемония подписания соглашения между министерством туризма Самарской области и министерством туризма и промыслов Нижегородской области.
Документ направлен на укрепление межрегионального взаимодействия и развитие внутреннего туризма. Ключевыми задачами являются продвижение совместных турпродуктов, содействие установлению деловых контактов между туроператорскими компаниями и оказание взаимной поддержки при реализации проектов по развитию внутреннего туризма.
Кроме того, министерства договорились об обмене передовым опытом.
"Подписанное соглашение — подтверждение наших крепких партнерских отношений, и оно позволит усилить продвижение туристических возможностей Самарской области, в том числе на территории Нижегородской области. Между нами уже заключена договоренность о размещении мобильного туристского информационного центра Самарской области в Нижнем Новгороде в июне текущего года, а также об организации информационного тура для презентации нашего региона местным туроператорам", — прокомментировала министр туризма Самарской области Екатерина Матвеева.
Важным аспектом партнерства станет работа, направленная на повышение транспортной доступности, включая развитие прямого авиасообщения между городами двух субъектов Российской Федерации.
Последние комментарии
Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.
Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...
Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....