Команда Самарской области заняла третье место в конкурсе на лучшую разработку туристического маршрута на "Туриаде"

САРАТОВСКАЯ ОБЛАСТЬ. 22 МАЯ. ВОЛГА НЬЮС.
В Саратовской области на горнолыжном курорте "Хвалынь" продолжаются соревнования спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада". Команда Самарской области демонстрирует достойные результаты, подтверждая высокий уровень подготовки и сплоченность участников.

Фото: соцсети Спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада"

Наши ребята уже завоевали третье место в конкурсе на лучшую разработку межрегионального туристического маршрута по Приволжскому федеральному округу и четвертое место в творческом состязании авторской песни "Музыка сердец". За этими результатами стоят часы подготовки, командный дух и умение работать как над теоретическими, так и творческими задачами.

Впереди команды ждет новое испытание — конкурс знаний о туризме в формате интеллектуального марафона, где команде предстоит проявить эрудицию и быстроту реакции.

В этом году в спортивно-туристском лагере ПФО "Туриада" принимают участие делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также спортсмены из дружественных стран — Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. "Туриада" проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и традиционно объединяет спортивные соревнования, творческие конкурсы и культурно-познавательную программу.

 

 

Андрей Куропаткин 04 декабря 2024 07:26 Новогодние праздники в Самарской области: куда отправиться за впечатлениями?

Как говорится, при всём уважении, но причём тут новогодние впечатления? В предлагаемых местах летом как то уютнее погулять.

Дмитрий Лакоценин 22 марта 2023 12:01 Реализацию туристических проектов в Самарской области обсудили в Туризм.РФ

Какой туризм при таких дорогах...Поручение Президента почти провалено...

Валентина Андреева 17 июля 2018 12:04 За чем ехать в Казань, Свияжск и Болгар?

Стоимость тура 4 дня / 3 ночи — от 25 990 рублей... Какая милота, всего-то денежек)))) чтобы путешествовать по нашей Родине, надо быть оч.состоятельным человеком....

