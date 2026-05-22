Команда Самарской области заняла третье место в конкурсе на лучшую разработку туристического маршрута на "Туриаде"

В Саратовской области на горнолыжном курорте "Хвалынь" продолжаются соревнования спортивно-туристского лагеря ПФО "Туриада". Команда Самарской области демонстрирует достойные результаты, подтверждая высокий уровень подготовки и сплоченность участников.

Наши ребята уже завоевали третье место в конкурсе на лучшую разработку межрегионального туристического маршрута по Приволжскому федеральному округу и четвертое место в творческом состязании авторской песни "Музыка сердец". За этими результатами стоят часы подготовки, командный дух и умение работать как над теоретическими, так и творческими задачами.

Впереди команды ждет новое испытание — конкурс знаний о туризме в формате интеллектуального марафона, где команде предстоит проявить эрудицию и быстроту реакции.

В этом году в спортивно-туристском лагере ПФО "Туриада" принимают участие делегации из всех регионов Приволжского федерального округа, а также спортсмены из дружественных стран — Республики Беларусь, Кыргызской Республики и Туркменистана. "Туриада" проходит под патронатом полномочного представителя Президента России в Приволжском федеральном округе Игоря Комарова и традиционно объединяет спортивные соревнования, творческие конкурсы и культурно-познавательную программу.