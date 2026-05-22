Жительница Самары пожаловалась Бастрыкину на полученную травму в автобусе

К главе Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину обратилась жительница Самары Марина Устинова. Она написала главному следователю страны, что получила травму на всю жизнь после поездки в общественном транспорте.

Как пояснила журналисту Волга Ньюс Марина Устинова, ЧП произошло с ней 5 января 2025 года. По словам женщины, водитель Нурходжи У. резко затормозил, и она упала в салоне автобуса.

"Мой "полет" был с задней платформы до самого водителя, где локтем я ударялась о поручни. У меня раздроблен локтевой сустав, было уже две операции, стоит аппарат с титановой пластиной, спицами и болтами. Жизнь моя изменилась кардинально. Активного образа жизни лишена на всю оставшуюся жизнь. Постоянно приходится проходить реабилитации, чтобы уменьшить боль и дискомфорт. Когда я упала, кондуктор вообще хотела меня высадить на остановке, чтобы автобус следовал дальше по маршруту. Водитель даже не вышел из своей кабины", — утверждает женщина.

Марина рассказывает: по ее просьбе на место вызвали скорую и ДПС. Но почему-то в оформленных документах ее имя оказалось перепутано с Марины на Марию, показания также оказались изменены. Потом женщина обратилась в суд.

"На шестое заседание с моей стороны пришла свидетель, которая была в автобусе при моем падении. Свидетель рассказала, какой была в действительности ситуация", — говорит Мария.

Женщина считает, что слова свидетеля не приняли во внимание, поскольку не дали принести выписку с социальной карты для подтверждения оплаты билета и присутствия ее в автобусе. Судья удовлетворил иск частично. Сама женщина просила 2 млн рублей в качестве компенсации, прокуратура поддержала требование в 700 тысяч.

В итоге суд постановил компенсировать 300 тыс. рублей. Как говорит женщина, решение суда ей удалось получить не сразу, поэтому она не смогла сразу обжаловать его в облсуде. Сейчас она пытается через Кировский районный суд Самары восстановить пропущенный срок для подачи апелляции.