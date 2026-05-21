Жительница Октябрьска предстанет перед судом за повторную угрозу убийством мужу

В феврале 2026 г. в полицию Октябрьска поступило сообщение о семейном конфликте. Во время бытовой ссоры 49-летняя женщина ударила своего 46-летнего мужа и угрожала ему убийством, сообщает Облглавк.

Мужчина воспринял угрозу всерьез: ранее женщина уже поднимала на него руку, но тогда они помирились. Женщина признала вину и раскаялась, объяснив, что не сдержалась во время ссоры.

Участковый провел с семейной парой профилактическую беседу. Уголовное дело по статье "Угроза убийством" направлено в суд.

Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Отягчающим обстоятельством может стать факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.