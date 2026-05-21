Жительница Октябрьска предстанет перед судом за повторную угрозу убийством мужу

В феврале 2026 г. в полицию Октябрьска поступило сообщение о семейном конфликте. Во время бытовой ссоры 49-летняя женщина ударила своего 46-летнего мужа и угрожала ему убийством, сообщает Облглавк.
Мужчина воспринял угрозу всерьез: ранее женщина уже поднимала на него руку, но тогда они помирились. Женщина признала вину и раскаялась, объяснив, что не сдержалась во время ссоры.
Участковый провел с семейной парой профилактическую беседу. Уголовное дело по статье "Угроза убийством" направлено в суд.
Женщине грозит до двух лет лишения свободы. Отягчающим обстоятельством может стать факт совершения преступления в состоянии алкогольного опьянения.
Кошмар :-( В каком мире мы теперь живем... А наши правоохранители быстро реагируют только на определенный вид инцидентов. Здоровья мужчине и пусть справедливость восторжествует!
Писаки! Информацию проверять перед публикацией нужно, за такое вас привлечь к уголовке могут
... невероятно - ПАЦИЭНТКУ больницы (пришедшую искать врачебной ПОМОЩИ ) - осуждают ...
... жизненно - всё верно; а вот ОСУДИЛИ - НЕ ТУ !!!
