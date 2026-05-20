В Самаре пострадали пассажиры автобуса, угодившего в ДТП

Во вторник, 19 мая, в 21:25 в районе дома № 7 по ул. Коммунистической произошло ДТП с автобусом "Лотос" и Toyota Camry, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 25-летний водитель Toyota Camry, поворачивая налево на регулируемом перекрестке, не уступил дорогу автобусу "Лотос" маршрута № 90 под управлением 39-летнего водителя, который двигался во встречном направлении прямо.

Транспортные средства столкнулись, в итоге телесные повреждения получили два пассажира автобуса — женщины 67 и 78 лет. Пострадавшим назначено амбулаторное лечение. Всего, а момент ДТП в автобусе находилось 8 пассажиров.

Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.