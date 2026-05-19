В Волжском районе в ДТП столкнулись три автомобиля

В понедельник, 18 мая, в 12:50 в Волжском районе столкнулись три автомобиля, пострадала женщина, передает ГУ МВД по Самарской области.

Как уточнили в Госавтоинспекции, 58-летний водитель Haval Dargo двигался по автодороге "Волжский-Курумоч-Урал" со стороны села Курумоч в направлении Самары. В пути, на 10 км, он нарушил ПДД и столкнулся с двигающимся по "встречке" BYD Fang Cheng Bao Leo под управлением 44-летнего водителя, а после наехал на встречный с последующем наездом на встречный Hyundai Palisade под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП госпитализировали 29-летнюю женщину-пассажира Hyundai Palisade.