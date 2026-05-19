В Волжском районе в ДТП столкнулись три автомобиля

В понедельник, 18 мая, в 12:50 в Волжском районе столкнулись три автомобиля, пострадала женщина, передает ГУ МВД по Самарской области.
Как уточнили в Госавтоинспекции, 58-летний водитель Haval Dargo двигался по автодороге "Волжский-Курумоч-Урал" со стороны села Курумоч в направлении Самары. В пути, на 10 км, он нарушил ПДД и столкнулся с двигающимся по "встречке" BYD Fang Cheng Bao Leo под управлением 44-летнего водителя, а после наехал на встречный с последующем наездом на встречный Hyundai Palisade под управлением 27-летнего водителя. В результате ДТП госпитализировали 29-летнюю женщину-пассажира Hyundai Palisade.
есть ли контактные данные жив ли поссажир? у кого можно спросит . куда написат? пожалуйста ответте
Страшная авария. Люди путешествовали с Автодом, а тут на тебе вечно спешащие непонятно зачем. Результат спешки - смерть. В России нет культуры езды на автомобилях, поэтому от смертей спасет только строительство дорог с 4мя полосами с разделительным барьером.
Я друг Виталины это девочка которая попала под газель она шла на заправку которая была через дорогу с люньковом Сергеем а заправка была заброшенная
Удачи водителю в суде! Однозначно нет вины. Я как водитель с 18-летним стажем скажу,невозможно предугадать ,что кто-то решил отдохнуть на проезжей части. Это равносильно ожидать падение метеорита на голову. Кто не попадал неожиданно в яму колесом, если не знал, что она там есть, тем более в темное время суток!?
В смысле девушка выехала на встречную полосу??? А что Скания делает на встречке??? А внедорожник в своей полосе!