Суд вынес приговор за нападение на депутата Турусина

Суд Промышленного района Самары 15 мая вынес приговор по дулу о нападении на Сергея Турусина, который на момент преступления был депутатом Кировского района Самары.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел в январе 2025 года. Жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала скорую помощь, а та - полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому - Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Мигрантов арестовали. Они стали фигурантами нескольких уголовных дел. Доклад о ходе следствия дважды запрашивал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

В итоге двух нападавших обвинили в совершении двух эпизодов хулиганства. Одногоиз них также судили за умышленное повреждение чужого имущества.

По первом эпизоду хулиганства (без участия Турусина) подсудимые были оправданы в связи с отсутствием в их действиях состава вменяемого преступления. За ними признано право на реабилитацию. 

По эпизоду с Турусиным нападавшие признаны виновными и им назначено наказание в виде 2 лет 6 месяцев и 2 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Суд частично удовлетворил гражданский иск Турусина, взыскав 51 тыс. рублей. 

Отметим, что ранее под административную статью попал и сам Сергей Турусин. Его оштрафовали на 40 тыс. руб. за стрельбу в общественном месте. Также суд постановил конфисковать у него травматический пистолет. 

Убийцам семьи полковника Гошта вынесли приговор

Михаила Назарова приговорили к 25 годам лишения свободы

Начались слушания по делу учредителей молодежного театра "Лайт" Андрея и Алексея Зуевых и его директора Михаила Ушакова

