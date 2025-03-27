В суде объяснили, за что оштрафовали депутата Турусина, отстреливавшегося от неадекватов с ножами

Стало известно, за что именно наложен штраф на депутата Кировского района Самары Сергея Турусина, применившего травматический пистолет против нетрезвых мужчин с ножами. Из пресс-релиза Промышленного районного суда следует, что у депутата не было крайней необходимости в применении оружия и он мог просто уехать с места конфликта.

Районный суд рассматривал апелляционную жалобу Сергея Турусина на постановление мирового судьи о привлечении его к административной ответственности по ч. 2 ст. 20.13 КоАП РФ (стрельба из оружия в населенных пунктах или в других не отведенных для этого местах).

Ранее постановлением мирового судьи судебного участка № 41 Турусин был признан виновным и на него был наложен административный штраф в 40 тыс. руб. с конфискацией оружия и патронов к нему. Апелляция оставила его в силе.

Напомним, конфликт со стрельбой произошел в январе этого года. Жительница Самары, увидев, как в холле общежития на Заводском шоссе три азербайджанца избивают мужчину, вызвала скорую помощь, а та — полицию. Правоохранители, в свою очередь, посоветовали женщине скрыться на ночь от нападавших, которые "могут отомстить". Тогда очевидица событий позвонила знакомому — Сергею Турусину. Депутат приехал и попытался ее увезти, но зачинщики конфликта окружили машину депутата, разбили стекла и тыкали внутрь ножами. Турусин в ответ выстрелил из травматического пистолета.

Мигрантов арестовали. Они стали фигурантами нескольких уголовных дел. Доклад о ходе следствия дважды запрашивал руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

Как поясняют в пресс-службе Промышленного районного суда, основанием привлечения Турусина к ответственности послужил протокол от 21 января, составленный полицейскими. Из него следует, что депутат факт совершения им административного правонарушения не отрицал, с протоколом был согласен.

В ходе рассмотрения дела об административном правонарушении мировым судьей было установлено, что Турусин "осуществил стрельбу из оружия в населенном пункте (пять выстрелов), чем нарушил условия по применению и использованию оружия гражданами РФ".

В пресс-службе Промышленного районного суда сообщили, что в мировом суде Турусин изложенные в протоколе обстоятельства подтвердил и не оспаривал наличие события административного правонарушения, а также своей вины.

Однако затем депутат подал апелляционную жалобу, в которой просил постановление мирового судьи отменить. В обоснование жалобы Турусин привел доводы о непризнании им своей вины, так как оружие он применил для защиты своей жизни и жизни человека, ставшего свидетелем нападения на него граждан с холодным оружием.

Суд апелляционной инстанции пришел к выводу о законности и обоснованности привлечения Сергея Турусина к административной ответственности.

"Следует отметить, мировым судьей в постановлении о привлечении Турусина С. В. к административной ответственности была дана правовая оценка возможности осуществления Турусиным своих действий по применению пистолета, как совершенное в состоянии крайней необходимости, сделав вывод об отсутствии таковой. Изучив все представленные материалы, судья апелляционной инстанции пришел к аналогичному выводу, указав в своем решении, что доказательств, указывающих на вынужденный характер действий Турусина и наличие для него опасности, которая не могла была быть устранена иными средствами, не имеется, о чем свидетельствует возможность Турусина, находившегося в автомобиле, покинуть место конфликта, а также наличие у лиц кавказской национальности, находившихся у дома 66 по Заводскому шоссе, ранений от пуль в области тела со стороны спины", — указывается в сообщении Промышленного районного суда.