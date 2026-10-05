Самарца осудили на 23 года за диверсию на НПЗ

Центральный окружной военный суд вынес приговор 45-летнему жителю Самары Сергею Окрушко. Его обвиняли в госизмене, теракте, незаконном изготовлении взрывчатки, прохождении обучения в террористическом сообществе. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на ФСБ России.

В июле 2023 г. самарец по заданию Главного управления разведки Украины с помощью самодельного взрывного устройства устроил диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области.

Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 1 млн рублей.

Напомним, ранее сообщалось, что Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ. При этом он в сюжетах федеральных телеканалов заявил, что "за такое" ему обещали 30 тысяч долларов.