Самарца осудили на 23 года за диверсию на НПЗ

Центральный окружной военный суд вынес приговор 45-летнему жителю Самары Сергею Окрушко. Его обвиняли в госизмене, теракте, незаконном изготовлении взрывчатки, прохождении обучения в террористическом сообществе. Об этом сообщили ТАСС со ссылкой на ФСБ России.
В июле 2023 г. самарец по заданию Главного управления разведки Украины с помощью самодельного взрывного устройства устроил диверсию на нефтеперерабатывающем предприятии в Самарской области.
Суд приговорил мужчину к 23 годам лишения свободы с отбыванием первых семи лет в тюрьме, а оставшейся части — в колонии строгого режима. Также ему назначили штраф 1 млн рублей.
Напомним, ранее сообщалось, что Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ. При этом он в сюжетах федеральных телеканалов заявил, что "за такое" ему обещали 30 тысяч долларов.
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Что есть мошенничество, это когда деньги взяли а услугу не предоставили. В этом случае я вижу наоборот. Жена начальника БЭП могла бы обратиться в официальную службу и заключить договор, но она по каким то причинам этого не сделала, и вот тут самое главное т.е услугу получили, а деньги платить не стали, вот это и есть мошенничество, а еще и в составе группы лиц и плюс злоупотребление служебным положением ст.159 и 285 УК РФ. К великому сожалению в нашей стране это встречается очень часто. Надеюсь Суд будет справедлив!
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Почему не пишете, чьё уголовное дело было сфальсифицировано? Потому что человека, которого посадили за липовое дело, дали срок как за убийство и его уже нет в живых? Только репутация преступника осталась от него! Благодаря таким доблестным сотрудникам, как Учваткина... Маловато ей за такой самоотверженнвй труд! Таких вообще не должно быть в органах!
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