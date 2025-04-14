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Преступления Происшествия

Задержанные ФСБ в Самарской области диверсанты были завербованы в Молдавии

САМАРА. 14 АПРЕЛЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Самарской области некоторое время назад сотрудниками ФСБ были задержаны два человека по подозрению в подготовке терактов. Сейчас вскрылись новые подробности: Окрушко и Измайлова были завербованы украинскими спецслужбами в Молдавии.

По имеющимся данным, Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ (взрыв произошел не по таймеру, а сразу), а Измайлова причастна к подготовке диверсий с применением самодельных бомб на объектах оборонного комплекса. При этом Окрушко в сюжетах федеральных телеканалов заявил, что ему обещали "за такое" 30 тысяч долларов. Теперь обоим подозреваемым грозят долгие сроки лишения свободы.

"Украинские спецслужбы вербуют и готовят в Молдавии агентуру для заброски в Россию, чтобы совершать теракты. По данным ФСБ, это происходит при попустительстве местных властей", — сообщает в связи с задержанием Окрушко и Измайловой "РТ на русском".

При этом, по данным канала, правительство Молдавии игнорирует, что ГУР Украины вербует молдавских граждан для диверсий в России.

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