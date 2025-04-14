Задержанные ФСБ в Самарской области диверсанты были завербованы в Молдавии

В Самарской области некоторое время назад сотрудниками ФСБ были задержаны два человека по подозрению в подготовке терактов. Сейчас вскрылись новые подробности: Окрушко и Измайлова были завербованы украинскими спецслужбами в Молдавии.
По имеющимся данным, Окрушко взорвал трансформаторную подстанцию Куйбышевского НПЗ (взрыв произошел не по таймеру, а сразу), а Измайлова причастна к подготовке диверсий с применением самодельных бомб на объектах оборонного комплекса. При этом Окрушко в сюжетах федеральных телеканалов заявил, что ему обещали "за такое" 30 тысяч долларов. Теперь обоим подозреваемым грозят долгие сроки лишения свободы.
"Украинские спецслужбы вербуют и готовят в Молдавии агентуру для заброски в Россию, чтобы совершать теракты. По данным ФСБ, это происходит при попустительстве местных властей", — сообщает в связи с задержанием Окрушко и Измайловой "РТ на русском".
При этом, по данным канала, правительство Молдавии игнорирует, что ГУР Украины вербует молдавских граждан для диверсий в России.
Последние комментарии
Вырастили гадину. Может Тархов и не был хорошим, честным человеком, но это страшная смерть.
Весёлая семейка🙂
Чтобы эту мразь черти в аду драли
Надеюсь, что СК объективно проведут проверку и в этом деле появится ещё один фигурант заместитель начальника управления ГИБДД Игорь Бобров, о связях которого с транс-ойл писали в предыдущих редакциях, который контролирует все региональные перевозки и разменивает обычных инспекторов ДПС за собственное финансовое благополучие.
Жаль, что не слышал об этом расследовании. Поучаствовал бы