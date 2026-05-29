"Избили до комы": в Самаре напали на участника СВО

В Самаре 18 мая произошло жестокое нападение на участника специальной военной операции. Мужчина несколько дней провел в коме, а нападавших, судя по всему, не ищут.

В редакцию обратился житель Самары Илья В. - брат пострадавшего. "Около полуночи мой брат, участник СВО, добровольно принимавший участие в боевых действиях на территории Украины, провожал свою девушку до дома. В районе дома № 220 по ул. Ташкентской на него напали трое лиц "нетитульной" нации, избили до состояния комы, забрали часы, кошелек. 19 мая 2026 года ему была проведена операция на мозге с трепанацией черепа", — рассказал Илья.

Мужчина пять дней провел на грани жизни и смерти в городской клинической больнице им. Семашко в крайне тяжелом состоянии под аппаратом ИВЛ.

"25 мая он вышел из комы, пришел в сознание, начал дышать самостоятельно. 27 мая он начал говорить", — говорит Илья.

При этом, по словам Ильи, уголовное дело не возбуждено и показания не отбирали. Меж тем, родные хотят, чтоб обидчиков наказали по закону.

"Обиднее всего то, что мой брат, оставшись живым на фронте, получил жестокие ранения в тылу, и, вероятнее всего, уже не сможет продолжить службу и станет инвалидом", — говорит Илья.

В минздраве Самарской области по запросу журналиста Волга Ньюс пояснили, что сейчас пациенту оказывается необходимая медицинская помощь. Его состояние стабильное, средней степени тяжести. Кроме того, пациент будет проконсультирован ведущими врачами региона.

Редакция также обратилась за комментариями в полицию. Ответ поступил уже после публикации статьи - в региональном управлении МВД сообщили, что проводится проверка по данному факту.