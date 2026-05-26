Житель Тольятти отдал более 400 тыс. руб. лже-банкирам

В Тольятти возбуждено уголовное дело по фату мошеннических действий в отношении 59-летнего местного жителя, сообщает ГУ МВД по Самарской области.

Мужчине поступил звонок от "менеджера службы безопасности", который сообщил о подозрительных операциях по его картам. Испугавшись за сбережения, тольяттинец начал узнавать, как предотвратить мошеннические действия. Следуя инструкциям звонивших, пенсионер согласился на "конвертацию средств" и предоставил доступ к телефону через удаленное приложение. В результате злоумышленники списали с его счета 410 тыс. рублей.

Потерпевший, осознав совершенную ошибку, незамедлительно обратился в полицию.