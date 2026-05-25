В Безенчукском районе мужчина пытался убить жену

Жителя Безенчукского района подозревают в покушении на убийство супруги, сообщает региональное управление Следственного комитета.
По версии следствия, 22 мая 46-летний фигурант, находясь по месту своего жительства, поругался с супругой на бытовой почве. В ходе конфликта он нанес ей удар ножом в брюшную область. Довести убийство до конца мужчина не смог из-за активного сопротивления женщины. Родственники отвезли пострадавшую в медицинское учреждение, где ее состояние удалось стабилизировать.
По ходатайству следователя суд заключил обвиняемого под стражу.
"По уголовному делу проведен осмотр места происшествия, назначены все необходимые первоначальные экспертизы, проводятся следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления. Оперативное сопровождение по уголовному делу осуществляется сотрудниками ГУ МВД РФ по Самарской области", - отметили в СК.
