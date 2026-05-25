СберИндекс: как россияне перераспределили бюджеты на фоне повышения ставки НДС

Структура потребительских бюджетов россиян традиционно меняется медленно и консервативно. Однако в первом квартале 2026 года СберИндекс зафиксировал заметные сдвиги в потребительских расходах. В категориях, которых коснулось повышение НДС до 22%, россияне стали снижать привычное количество покупок товаров и услуг на фоне роста цен. При этом доля отдельных категорий в общих расходах все равно увеличивается там, где цены растут сильнее, и снижается там, где рост не такой яркий. Исследование приурочено к Петербургскому международному экономическому форуму. Полную версию читайте на сайте СберИндекса.

Виды расходов

В категориях, где НДС повысился до 22%, россияне снизили привычное количество покупок на фоне роста цен. При этом доля расходов в отдельных категориях все равно увеличилась — прежде всего там, где заметнее росли цены: на салоны красоты и спа (+0,03 процентных пункта при росте цен на 12%), развлечения (+0,03 п. п., 14%), потребление контента (+0,2 п. п., 7%). Одновременно снизилась доля расходов в категориях, где цены росли менее заметно, — это товары для красоты и здоровья (-0,1 п. п. 5%), строительства и ремонта (-0,5 п. п., 2%).

Изменения затронули и такие базовые категории, как продукты и здоровье, где большая часть товаров и услуг попадают под льготный НДС или не облагается налогом вовсе. Доля трат на медуслуги выросла на 0,05 п. п., цены здесь выросли на 12%. Расходы на одно посещение клиники увеличились на 20%, но визитов стало на 14% меньше.

Доля расходов в продовольственных магазинах снизилась на 1,4 п. п., а продукты подорожали на 5%. Россияне стали чаще покупать их в интернете: онлайн-расходы выросли на 6,6%, а в торговых точках — только на 2,8%.

Маркетплейсы

Еще одним фактором изменения структуры расходов стали маркетплейсы. В первом квартале 2026 года их доля в потребительских расходах выросла на 4,5 п. п., за три месяца 2025-го — на 2,4 п. п. Экспансия онлайн-площадок для шопинга снижает долю расходов жителей в офлайн магазинах одежды и обуви (-0,4 п. п.), бытовой техники, мебели и интерьера (-0,2 п. п.), ювелирных изделий и часов (-0,1 п. п.), а также спортивных товаров (-0,03 п. п.).

Возраст

Возрастные группы реагировали на рост цен по-разному. Молодые люди 15–34 лет больше остальных снизили расходы на товары, которые можно купить на маркетплейсах, и стали больше тратить на комфорт и впечатления в связи с ростом цен в этой категории.

Россияне среднего возраста (35–64 года) сохранили прежний уровень трат в салонах красоты, на такси и развлечения, однако перераспределили расходы в пользу медицинских и телекоммуникационных услуг. Доля расходов на путешествия и потребление контента снизилась.

Среди людей 65 лет и старше сильнее всего подросла доля расходов на медуслуги — на 0,2 п. п.

География

Сильнее всего траты на товары и услуги выросли в Чукотском автономном округе — на 16%. Также в лидерах по этому показателю — Республика Алтай (13%), Хабаровский край и Волгоградская область (по 12%), Ненецкий автономный округ, Еврейская автономная область, Республика Хакасия и Брянская область (по 11%). Минимальный рост — 5% — в Ивановской, Вологодской, Самарской областях и Республике Коми. В Москве и Санкт-Петербурге расходы выросли на 6% и 7% соответственно.

Методология исследования

Использованы агрегированные (деперсонализированные) данные клиентов Сбера, которые получают зарплату на карту банка. Учтён половозрастной состав населения регионов России. Показатели рассчитаны за январь — март 2026 года и сравниваются с тем же периодом прошлого года. Все изменения долей год к году приведены в реальных величинах, то есть скорректированы на индекс потребительских цен. Общие расходы складываются из безналичных потребительских трат на все товары и услуги. Доли в конкретной категории расходов в бюджете — это отношение расходов в категории ко всем расходам за месяц.