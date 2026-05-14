Юбилейную 300-тысячную карту жителя Самарской области получил клиент ВТБ

В Самаре состоялось вручение 300-тысячной "Карты жителя Самарской области". Юбилейным участником проекта стал клиент банка ВТБ Антон Сирота - многодетный отец и организатор спортивных забегов в России.

Торжественная церемония прошла при участии представителей правительства Самарской области, цифрового блока региона и организаций, задействованных в реализации проекта.

В мероприятии приняли участие врио заместителя председателя правительства Самарской области - министра цифрового развития и связи региона Павел Гокин, заместитель директора АНО "Цифровой регион" Максим Карсаков, а также управляющий ВТБ в Самарской области - вице-президент банка Максим Папков.

Проект "Карта жителя Самарской области" реализуется с 2021 года по инициативе регионального правительства и за это время стал частью цифровой инфраструктуры региона. Он объединяет финансовые, транспортные и социальные сервисы в едином цифровом инструменте.

Карта представляет собой универсальную платформу, которая позволяет жителям получать государственные и муниципальные услуги, пользоваться общественным транспортом, оформлять социальные выплаты, а также получать скидки и специальные предложения у партнеров программы лояльности. Сегодня к проекту подключено более 200 организаций, предоставляющих различные преференции держателям карты.

Отдельным направлением развития проекта становится переход к формату цифровых документов и сервисов. В карту интегрированы отдельные социальные функции, включая подтверждение статуса многодетной семьи, что позволяет использовать ее вместо бумажного удостоверения при получении льгот и скидок. По словам участников проекта, это особенно востребовано в бытовых ситуациях, когда ранее требовалось предъявлять оригиналы документов.

Юбилейный держатель карты Антон Сирота рассказал, что узнал о проекте случайно, но быстро оценил его практическую пользу для повседневной жизни семьи. По его словам, карта оказалась удобным инструментом, который объединяет сразу несколько сервисов и снижает необходимость использования бумажных документов.

Он отметил, что особенно заметным преимуществом стала возможность цифрового подтверждения статуса многодетной семьи, что упрощает получение льгот и участие в различных программах.

"Я случайно узнал об этой карте. Был удивлен, как много возможностей она объединяет: банковские сервисы, транспорт, социальные функции... Для многодетной семьи это особенно удобно - не нужно носить с собой бумажные документы, а статус можно подтвердить в цифровом виде. Это реально упрощает жизнь", - рассказал Антон Сирота.

Он также добавил, что карта постепенно становится частью повседневной логистики семьи - от поездок до покупок, а наличие партнерской программы делает ее использование более выгодным в быту

"Есть и скидки у партнеров, это тоже важно для семьи. Когда ты пользуешься этим постоянно, начинаешь понимать, что это не просто карта, а реально удобный инструмент", - отметил он.

Также участники говорили о перспективах развития проекта, включая расширение партнерской сети и увеличение числа сервисов для держателей карты. Отдельно подчеркивалось, что проект развивается как единая цифровая экосистема, объединяющая разные жизненные сценарии, от социальных услуг до повседневных бытовых задач.

В проекте участвует сразу несколько банков, представленных в Самарской области, но значительная доля выпуска карт в регионе (более 76%) приходится на ВТБ. Всего в Самарской области оформлено 300 тысяч карт, в том числе более 230 тысяч - через банк-партнер, что составляет свыше 76% от общего количества.

Как отметил Павел Гокин, проект продолжает активно развиваться и остается востребованным у жителей региона.

"Сегодня карта жителя - это востребованный цифровой сервис, который помогает сделать получение государственных, транспортных и социальных услуг более удобным для людей. Мы продолжим развивать проект, расширяя его возможности и доступность для жителей региона", - подчеркнул он.

Проект "Карта жителя Самарской области" продолжает развиваться как один из ключевых цифровых инструментов региона, объединяющий государственные и партнерские сервисы в единую экосистему повседневной жизни жителей области.