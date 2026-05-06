Домклик: интерес к ипотеке по рыночным ставкам вырос почти в четыре раза

В апреле 2026 года выдачи ипотеки показали рост, как в помесячной, так и в годовой динамике. Наибольший прирост пришёлся на базовую ипотеку — по сравнению с мартом 2026 года объёмы кредитования прибавили 17% и достигли почти 100 млрд руб. Для сравнения: в апреле 2025 года выдачи по рыночным ставкам едва превышали 25 млрд руб.

По льготным программам выданная сумма составила 156,7 млрд руб. (+8% к марту 2026 года).

Алексей Лейпи, директор департамента "Домклик" Сбербанка: Рыночная ипотека продолжает расти, что способствует выравниванию баланса на рынке жилищного кредитования. Если год назад доля базовых программ составляла около 14%, то по итогам апреля она приблизилась к 40%. Спрос на базовую ипотеку за это время возрос приблизительно в 4 раза, что прямо коррелирует с динамикой снижения ставок кредитования.

Доля программ с господдержкой продолжает коррекцию, это особенно заметно, если сравнивать с прошлогодними показателями. Так, в апреле 2025 года на льготную ипотеку пришлось более 80% от всего объёма выдач, а в апреле 2026 года эта доля сократилась более чем в 2 раза. Тем не менее, спрос на льготные программы остаётся устойчивым, достигнув 156,7 млрд руб. — на 8% больше, чем в марте.

Распределение объёма выданных ипотечных кредитов по программам в апреле 2026 года (топ-10 регионов по объёму выдач). Выдачи по "Семейной ипотеке" относительно общего объема за месяц показаны зеленым, ИТ-ипотеки — фиолетовым, "Дальневосточной и Арктической" — голубым, "Региональной" — оранжевым, "Господдержка-2020" — жёлтым. Доля выдач по базовым программам (без господдержки) — серым. Числовые значения долей показаны для случаев, когда значения превышают 1%. Данные округлены до десятых и отсортированы по суммарной доле льготной ипотеки (обозначена белым у основания столбцов, в скобках — изменение относительно предыдущего месяца).

Рыночная ипотека сокращает отставание

Интерес к рыночной ипотеке демонстрирует уверенный рост. По итогам апреля 2026 года россияне оформили ипотеку по рыночным ставкам на сумму 99 млрд руб., что на 17% больше, чем в марте, и почти в 4 раза больше по сравнению с апрелем 2025 года — тогда выдачи немного превысили 25 млрд рублей.

Доля базовой ипотеки на рынке составила 38,3% (+1,3 п. п. к марту).

Наибольшим интересом базовые программы пользовались в Самарской (53%), Мурманской (52,5%) и Омской (51,6%) областях, а также Москве (51,2%). В столице базовая ипотека уже третий месяц подряд обгоняет по спросу льготную.

Семейная ипотека

Сохраняется устойчивый спрос и на Семейную ипотеку — в апреле объёмы выдач по этой программе возросли на 6,5% и достигли 124,4 млрд рублей, подтверждая, что спад в феврале оказался временным. Доля программы немного сократилась на 2 п. п. до 48,7%.

Самая высокая доля выдач "Семейной ипотеки" была отмечена в Астраханской области (75,7%). В тройку лидеров также вошли Республика Хакасия (75,1%) и Кабардино-Балкарская Республика (74,3%).

Другие ипотечные программы

По "Дальневосточной и Арктической ипотеке" россияне взяли ипотеки на сумму, превышающую 24 млрд рублей. Таким образом, спрос на эту программу вырос как к марту 2026 года (+18,5%), так и год к году (+74%).

Наиболее активно "Дальневосточную и Арктическую ипотеку" оформляли жители Республики Саха (Якутия), там на эту программу в апреле пришлось 83,7% от общей суммы выдач. В числе лидеров также Архангельская область (78,6%) и Республика Бурятия (76%).

Среди более узконаправленных программ объемы кредитования по ИТ-ипотеке в апреле составили 4 млрд руб. Это на 9,1% меньше, чем в марте 2026, однако вдвое выше, чем в апреле прошлого года (2 млрд руб.).

Как считали аналитики

С января 2025 года оценка востребованности льготных ипотечных программ изменилась: сейчас аналитики оценивают данные по объёму выданных средств на ипотеку, а не по количеству сделок (выданных кредитов).

Как и ранее, для расчётов используются данные по заключённым ипотечным сделкам Сбера.

При подсчете объёма выдач также учитываются транши (последующие выдачи), что объясняет присутствие на графиках завершившейся в июле 2024 года программы "Господдержка-2020".